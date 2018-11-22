Семейство Ford Focus пополнится внедорожным универсалом

К уже продающемуся в Европе «высокому хэтчбеку» Ford Focus Active присоединился универсал с улучшенными внедорожными характеристиками с тем же именем. В целом Ford следовал стандартному рецепту превращения универсала в псевдокроссовер: легкое увеличение дорожного просвета и защитный пластиковый обвес «по кругу». При этом на передней оси универсала клиренс увеличился на 30 мм, а на задней, где применена независимая многорычажная подвеска, на 34 мм.

В Ford утверждают, что применили на универсале оригинальные пружины, амортизаторы и стабилизаторы, а также пересмотрели геометрию поворотных кулаков. Кроме того, Focus Active получил выбор между 17- и 18-дюймовыми колесными дисками. По замыслу производителя, доработанная подвеска обеспечит водителю универсала не только возросшую уверенность на плохих дорогах, но и более высокую и уверенную посадку на шоссе.

Система полного привода для Focus Active недоступна. Некоторой компенсацией может служить возможность выбора режимов бортовой электроники, в список которых на универсале помимо уже известных Normal, Sport и Eco вошли два новых, ориентированных именно на нестабильные покрытия. Режим Slippery предназначен для скользких поверхностей (снег, лед, жидкая грязь), а Trail – для сыпучих, наподобие песка или все того же снега.

В Европе универсал будет комплектоваться четырьмя двигателями на выбор. Бензиновые смогут развивать 125 и 150 л.с. при объеме в 1,0 и 1,5 л соответственно, дизели будут иметь объем 1,5 и 2,0 л с отдачей в 120 и 150 л.с. Работать им предстоит в паре с шестиступенчатой механикой либо восьмидиапазонным автоматом. Продажи новинки в Старом свете начнутся уже в декабре, а вот доберется ли Ford Focus нового поколения до России, до сих пор непонятно.