Друзья, вы готовы к незабываемым выходным?

24-25 ноября состоится Открытие Снегоходного Сезона в Ергаки!

На мероприятии Вас ждут:

— увлекательные снегоходные соревнования: UpHill, снегоходный биатлон и ориентирование

— детские соревнования

— тест-драйвы снегоходов Titan 2019, Timbersled

— мастер-классы со звездами-райдерами с мировым именем Keith Curtis и Brandy Floyd

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24-25 ноября Keith Curtis проведет экспресс мастер классы (запись осуществлялась через дилеров Polaris) для гостей Открытия. А для тех, кто настроен на активное катание, а также на обмен опытом и обучение у звезды с мировым именем – с 26 ноября по 1 декабря пройдут платные обучающие курсы по горному катанию под руководством Keith Curtis. Данные курсы пройдут в однодневном и двухдневном формате.

Стоимость двухдневного платного курса с Keith Curtis составляет 45 000 руб. на 1 человека — курс 2 дня, группа 6 чел.

Стоимость однодневного платного курса с Keith Curtis составляет 25 000 руб. на 1 человека — курс 1 дня, группа 6 чел.

Даты обучающих курсов:

— 27-28 ноября;

— 30 ноября-1 декабря;

На обучающие курсы допускаются только райдеры с уровнем катания на горном снегоходе выше среднего и продвинутом.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью беспрецедентного открытия снегоходного сезона 2019!

Приглашаем всех ярко и незабываемо провести эти дни в кругу друзей и единомышленников! Ждем всех на открытии снегоходного сезона в Ергаки!

Будьте с нами. Будьте с Polaris!

P.S. Keith Curtis один из самых успешных гонщиков в истории гонок на снегоходе, он выигрывает практически во всех соревнованиях, в которых участвует. Его удивительные навыки езды помогли одержать череду значительных побед! Неоднократный победитель соревнований в дисциплине Hillclimb.

Keith Curtis покоряет любые вершины!

В 2007 году Keith Curtis победил в своем первом профессиональном сезоне Rocky Mountain Snowmobile Hillclimb Association (RMSHA). В 2008 году он объединил свои силы с Polaris Industries, и с этих пор он имеет абсолютное превосходство на гонках в горах!

Некоторые из его достижений:

— 68 раз финишировал первым

— 35-кратный чемпион Ассоциации по горному снегоходному Hillclimb RMSHA (Rocky Mountain Snowmobile Hillclimb Association)

— 3 раза гонщик года RMSHA (назначенный и проголосованный другими гонщиками RMSHA)

имеет 30 титулов чемпиона мира

Keith Curtis является единственным гонщиком, который одержал чистую победу на чемпионате мира по снегоходному Hillclimb в Джексон-Холле, выиграв все 5 классов Pro и главенствуя в категориях Stock King, Modified King, and KING OF KINGS.

Keith Curtis — топовый гонщик по снегоходному Hillclimb в мире, в общей сложности с 27 титулами чемпиона мира и 55 титулов KING! Keith Curtis продолжает накапливать победы!