Премьера нового Range Rover Evoque

Больше никаких 3-дверок и кабриолетов – теперь Range Rover Evoque будет только 5-дверным, так как у предшественника на этот вариант приходилось 97% продаж. При этом кузов у «Эвока» полностью новый и на 13% жестче, а от прошлой модели тут остались, по сути, только дверные петли. Новинку также выдают сверхтонкие матрично-светодиодные фары, другие задние фонари, а также выдвижные дверные ручки, как у Velar. Кроме того, на 42% уменьшены зазоры между внешними панелями кузова.

Модель сохранила компактные размеры, но колесная база выросла на 21 мм: прибавка ушла в колени задних пассажиров, а новые крепления передних сидений дали больше места для ступней под ними. Попутно выросли объемы бардачков, а за счет новой многорычажной задней подвески (она вдвое компактнее предшественницы) багажник стал шире и на 10% вместительнее (591 литр объема за задним диваном).

Сам салон серьезно обновился, стал богаче и получил новые материалы отделки вроде комбинированного шерстяного текстиль Kvadrat или материала Eucalyptus Melange из растительных волокон. В списке оснащения также появилась мультимедийная система Touch Pro Duo, сочетающая два 10-дюймовых сенсорных экрана (они управляют «климатом» и прочими функциями), 12,3-дюймовый щиток приборов и проектор на лобовое стекло. Есть интеграция смартфона через Apple CarPlay и Android Auto, предусмотрены задние крепления для планшетов Click & Go с возможностью подзарядки, подключение к точке 4G Wi-Fi (до восьми устройств одновременно) и шесть USB-портов, расположенных в разных местах салона.

Получил новый Range Rover Evoque и такие «фишки», которых еще нет у его старших собратьев. Так, на кроссовере впервые в мире применена серийная технология Clear Sight Ground View, которая ранее была представлена на концепт-каре Discovery Vision 2014 года. Это так называемый «прозрачный капот»: система использует камеры в решетке радиатора и боковых зеркалах и проецирует изображение на центральный сенсорный экран, чтобы водитель мог видеть, что происходит не только перед, но и как бы под капотом автомобиля. Система дает обзор на 180-градусов и помогает как на бездорожье, так и в городе.

Новое зеркало заднего вида нажатием кнопки трансформируется в видеоэкран высокого разрешения. Стоящая на крыше 1,7-мегапиксельная камера передает картинку с частотой 60 кадров в секунду на зеркало, расширяя угол обзора с обычных 25 до 50 градусов, так что водитель видит все, даже если задние пассажиры или громоздкий багаж затрудняют обзор. Камера прикрыта защитной окантовкой, а линза имеет гидрофобное покрытие, отталкивающее воду и грязь. Если камера все же загрязнена или отказала, водитель в любой момент может переключиться на традиционное зеркало заднего вида.

Кроме того, обновленный Evoque первым из автомобилей Land Rover получил самообучающуюся технологию Smart Settings на базе искусственного интеллекта, которая анализирует привычки владельца. Машина «видит» приближение водителя с помощью брелока для ключей и смартфона, и регулирует положение кресла и руля по одной из восьми возможных предварительных установок. После нескольких поездок Evoque запоминает настройки температуры (в оснащение входит ионизатор воздуха), мультимедиа и наиболее часто набираемые номера из телефонной книги в зависимости от времени дня и недели – система даже вспомнит, какой вид массажа предпочитают пассажиры. А через приложение InControl Remote на смартфоне можно найти автомобиль, удаленно закрыть или открыть его, проверить уровень оставшегося топлива, а также охладить или разогреть салон до нужной температуры.

Моторная гамма будет состоять из 2-литровых агрегатов семейства Ingenium: два дизеля выдают 150 или 180 сил, бензиновые версии – 200, 249 или 300 л.с. Двигатели стали тише и экономичнее, и сочетаются с 9-ступенчатым автоматом, который перенастроили ради более комфортного переключения.

Примечательно, что вместе с другим кузовом Evoque получил и новую платформу PTA, которая позволяет создавать электрические и гибридные версии. И новый «Эвок» первым в модельном ряду Land Rover получил версию 48-вольтного «мягкого гибрида» MHEV (для российского рынка MHEV будет доступен только в версии с 2 -литровым двигателем в 300 л.с.). А в течение года после премьеры появится подзаряжаемый гибрида PHEV с 3- или 4-цилиндровыми моторами.

Что до MHEV, то он работает за счет рекуперации энергии при торможении, а стартер-генератор перенаправляет энергию в расположенную под полом батарею. На скоростях ниже 17 км/ч двигатель прекращает работу, если водитель давит на педаль тормоза, а если ее отпустить, накопленная энергия помогает работе двигателя при ускорении, что способствует снижению расхода топлива. Сейчас технологией MHEV оснащен топовый 300-сильный бензиновый вариант Ingenium Si4, и он же самый быстрый в гамме: разгон до 100 км/час занимает 6,6 сек, максимальная скорость – 242 км/час.

Модернизированная передняя подвеска McPherson Hydrobush получила заполненные жидкостью втулки, снижающие вибрации от колес, передающиеся на рулевое колесо, а в списке оснащения есть адаптивные амортизаторы. Система полного привода Active Driveline второго поколения обзавелась функцией Driveline Disconnect, которая полностью отключает привод задних колес (и кардан от КПП, и муфта привода задней оси), чтобы снизить механические потери и расход топлива.

Впервые обзавелся Evoque и системой изменения внедорожных режимов Terrain Response 2 (уже в базовой версии). У нее 4 основных положения: Comfort, Sand («Песок»), Grass-Gravel-Snow («Трава-Гравий-Снег») и Mud&Ruts («Грязь и колея»), а также новый режим Auto.

Клиренс новинки по-прежнему равен 212 мм, а вот глубина проходимого брода выросла с 500 до 600 мм. Причем в списке опций появилась уже знакомая по старшим моделям технология Wade Sensing с ультразвуковыми датчиками в боковых зеркалах, которые измеряют глубину. Также во внедорожном арсенале есть ассистенты спуска и плавного старта на наклонной поверхности и «ползучий» круиз-контроль.

Новый Evoque пока будет доступен в комплектациях S, SE, HSE и R-Dynamic. Российские цены и комплектации объявят ближе к новому году, а продажи у нас начнутся почти одновременно с Европой – весной 2019 года. И уже известно, что в Германии новый Range Rover Evoque стоит от 37 350 евро или почти 2,8 млн рублей. Именно с такой отметки сейчас стартует цена прошлого «Эвока» в России, но новая модель неизбежно подорожает.