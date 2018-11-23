Mitsubishi представила обновленный минивэн Delica

Автомобиль пережил модернизацию впервые за 11 лет и в ближайшее время поступит в продажу на японском рынке

Обновленная Mitsubishi Delica D:5 сохранила полный привод и по-прежнему базируется на платформе от кроссовера Outlander. Внешне минивэн получил ряд доработок в духе дизайна, знакомого по модели Xpander, в интерьере появилась новая мультимедийная система и переработанная приборная панель, появились новые варианты оснащения, а компоновка салона подразумевает места для семи или восьми человек, включая водителя.

Силовой агрегат для обновленной «Делики» будет доступен только один — 145-сильный 2,3-литровый турбодизель, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Покупателям в Японии минивэн предложат в двух исполнениях: базовом и более дорогом Urban Warrior.