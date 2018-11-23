Заведём гибридно

Системы конденсаторного запуска очень полезны в случае аварийного старта двигателя автомобиля в случае неисправной или разряженной аккумуляторной батареи. Но их производители не стоят на месте — в ноябре торговая марка BERKUT начала продажи новой топовой модели конденсаторного пускового устройства Berkut Specialist JSC-600С HYBRID, кардинально отличающейся от всех предшественников. Помимо электроконденсаторов сверхбольшой емкости (ионисторов) в него включена резервная литий-ионная батарея. Что это даёт? Гарантированный пуск двигателя в любой ситуации и при любой степени разряда штатной батареи, вплоть до нуля.

Дружная связка конденсатора и внутренней батареи уверенно работает в условиях длительного хранения и экстремальных температур от -40 °C до +65 °C. Если остаточная емкость аккумулятора автомобиля более 10%, конденсаторы устройства заряжаются от бортовой сети машины в течение двух-трёх минут и дают сигнал для пуска двигателя. Резервная батарея подключается к работе в случае сильно разряженной или неисправной штатной АКБ и может зарядить конденсаторы устройства до пяти раз.

Пусковой ток JSC-600С HYBRID составляет 600 А. Такие возможности позволяют запустить замерзший бензиновый двигатель объемом до 5.5 л и дизельный до 4 л. Кроме того, новинка имеет приятные бонусы в виде защитного морозостойкого корпуса, светодиодного фонарика, которым можно подсветить зону подключения в темное время суток, а также разъема USB для зарядки гаджетов. Поставляется в специальном кейсе из высокопрочного ПВХ.

Такой передовой функционал делает гибридный BERKUT уникальным продуктом на рынке автодевайсов и может заинтересовать как частных автомобилистов, так и профеcсиональные компании по обслуживанию и эксплуатации транспортных средств.