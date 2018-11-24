Состоялось открытие снегоходного сезона в Ергаки

Уважаемые любители снегоходного экстрима!

Состоялось открытие снегоходного сезона в самом сердце снегоходного катания – Ергаки, которое организовала компания Brandt. Весь день все, кто записались на мастер-классы с гуру снегоходного катания Keith Curtis и Brandy Floyd, покоряют просторы природного заповедника и заснеженные поля на снегоходах Polaris и перенимают опыт и мастерство зарубежных райдеров. При этом все желающие могут попробовать новые снегоходы Polaris нового 2019 года и пройти мастер-класс именно на них.

В программе мероприятия также: увлекательные снегоходные соревнования UpHill, снегоходный биатлон и ориентирование, а также детские соревнования и тест-драйвы снегоходов Titan 2019 и Timbersled.

Следите за новостями открытия на www.instagram.com/polarisrussia/