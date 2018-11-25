Друзья, поздравляем всех с Открытием Снегоходного Сезона с Polaris!
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Невероятное по масштабам зрелище открывается всем гостям и участникам Открытия
Снегоходного сезона в Ергаки — снегоходы Polaris выстроились огромным сердцем в самом центре
снегоходного катания!
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Снегоходчики, гости и участники мероприятия, американские гости — Keith Curtis, Brandy Floyd и
Riley Sprunger – все собрались вместе, чтобы отметить эти значимые дни для каждого – Открытие
Снегоходного Сезона!
Второй день продолжаются мастер-классы в горах со звездными райдерами.
Американские гости остались очень довольны и впечатлены гостеприимством и дружелюбием наших
снегоходчиков, а последние в свою очередь, были поражены мастерством американских райдеров!
Больше фото и видео на https://www.instagram.com/polarisrussia/
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