Друзья, поздравляем всех с Открытием Снегоходного Сезона с Polaris!

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Невероятное по масштабам зрелище открывается всем гостям и участникам Открытия

Снегоходного сезона в Ергаки — снегоходы Polaris выстроились огромным сердцем в самом центре

снегоходного катания!

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Снегоходчики, гости и участники мероприятия, американские гости — Keith Curtis, Brandy Floyd и

Riley Sprunger – все собрались вместе, чтобы отметить эти значимые дни для каждого – Открытие

Снегоходного Сезона!

Второй день продолжаются мастер-классы в горах со звездными райдерами.

Американские гости остались очень довольны и впечатлены гостеприимством и дружелюбием наших

снегоходчиков, а последние в свою очередь, были поражены мастерством американских райдеров!