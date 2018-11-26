Компания Mitsubishi выпустила спецверсию Pajero Sport для Таиланда

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport ожидает скорое обновление — родственный ему пикап L200 уже прошел рестайлинг и получил модернизированную техническую начинку. А пока что в Mitsubishi, чтобы поддержать спрос на текущий вариант внедорожника, выпустили специальное исполнение Elite Edition.

Изменения чисто косметические: решетку радиатора и накладки внизу бамперов получили лаково-черный окрас, черными сделаны и диски колес, а на кромке капота появилось крупное название модели (у базовых машин решетка хромированная, а накладки выкрашены в серебристый). Кроме того, у белых машин крыша, багажные рейлинги и задний спойлер окрашены в контрастный черный цвет. А всего для внедорожников в исполнении Elite Edition предлагается лишь два варианта окраса: белый и черный. В салоне — отделка из коричневой кожи, логотип «Pajero Sport» на панели приборов перед передним пассажиром и декоративные пороги из нержавейки с подсветкой.

Базовым заводом для внедорожника Mitsubishi Pajero Sport и пикапа L200 является фабрика в Таиланде, расположенная в портовом городе Лаем-Чабанг. Именно там выпускаются машины для большинства стран мира. Внедорожники для России с осени 2017 года собирают на заводе в Калуге из компонентов, поставляемых из Таиланда. Единственный предлагаемый в Таиланде двигатель — это дизель 2.4 мощностью 181 лошадиная сила. В России также предлагается бензиновый двигатель V6 3.0 мощностью 209 лошадиных сил. Цены на внедорожник начинаются от 2 339 000 рублей.