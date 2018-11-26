Компания Lexus создаст конкурента Lamborghini Urus

Компания Lexus работает над мощным кроссовером, публичный дебют которого может состояться в 2020 году. В основу модели ляжет новая платформа, а дизайн будет основан на концепт-каре LF-1 Limitless. Топовая версия модели составит конкуренцию Lamborghini Urus — и по мощности, и по цене. О возможности появления такой модели в линейке Lexus пишет японский сайт Spyder7. Предполагается, что базовая версия нового кроссовера будет оснащаться 3,5-литровым твин-турбо V6 от флагманского LS 500. На седане двигатель выдает 421 лошадиную силу (600 Нм момента), но на SUV его отдачу доведут до 430 сил. В помощь ему предложат два электромотора.

Топовая F-версия кроссовера получит 4,0-литровый твин-турбо V8 от купе LC F мощностью 670 лошадиных сил — на 20 сил больше, чем у Lamborghini Urus), и, вероятно, 10-ступенчатый «автомат». Цена нового кроссовера составит около 150 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей по текущему курсу). Шоу-кар Lexus LF-1 Limitless (на фото) представили в январе. Кроссовер показал вектор развития дизайна марки и продемонстрировал новый уровень технологичности.