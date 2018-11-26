SsangYong может покинуть российский рынок

Южнокорейская автомобильная марка SsangYong, вернувшаяся на российский авторынок после кризиса несколько лет назад, рискует вновь покинуть нашу страну. Продажами автомобилей этой компании после возвращения занимается компания Sollers. В модельном ряду представлены: кроссоверы Tivoli и XLV, а также дореформенный Actyon. Согласно статистике, за 2017 год объем реализации автомобилей SsangYong в РФ составил всего 123 единицы, а за прошедшие месяцы 2018-го – 110 машин. По информации отечественных автомобильных СМИ, склады дилеров пустуют, а поставки новых автомобилей пока находятся под вопросом.

В качестве причин, по которым SsangYong не удалось стать популярной в России, эксперты называют высокую стоимость продукции этой марки. Так, цена «паркетника» Tivoli начинается от 1 миллиона рублей. Модель XLV стоит 1 миллион 440 тысяч рублей, а за Actyon в последнее время просили минимум 1 миллион 500 тысяч рублей.