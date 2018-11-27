Одна шина — два шипа

Давний спор о том, нужны ли зимой шипы, обычно решается быстро и просто. Однажды морозным утром, чуть резче притормозив на перекрёстке и проскрежетав шипами по ледяной глади, вы чудом успеваете остановиться в 15 см от бампера переднего автомобиля… А вот следующий за вами, без шипов, увы, нет

Да, на мокром асфальте, в слякоть и на твёрдом насте шипы не нужны. Зато они незаменимы на обледенелых пятачках возле светофоров и промёрзших трассах вдали от городов. Но как заставить шипы работать максимально эффективно? Оказывается, ответ на этот вопрос известен инженерам Nokian, которые изобрели и запатентовали технологию функциональной ошиповки. Её суть в том, что во время торможения, ускорения или движения в поворотах шина начинает работать не только протектором, но и плечевой зоной, где у шин стандартной конструкции шипов обычно меньше всего. Больше того, в новой Hakkapeliitta 9 используются два вида шипов — одни разработаны для центральной части протектора, а другие — для плечевых зон. Новая технология не имеет аналогов в мире и впервые применена в зимних Nokian. Их разработка включала в себя бесчисленные километры испытаний в условиях реальной эксплуатации и множество тестов на полигоне White Hell, расположенном в местечке Ивало, за полярным кругом.

Итак, как мы уже сказали, корпус и фланец шипа для плечевой зоны отличаются от корпуса и фланца стандартных шипов центральной части протектора. Его трёхосный твердосплавный штифт износостойкого элемента разрабатывался с учётом больших боковых нагрузок, и при повороте колеса кромка шипа всегда будет захватывать максимальную площадь в пятне контакта, что заметно увеличит поперечное сцепление. Надо сказать, что Nokian, как и все ведущие шинные производители, изо всех сил борется за экологические показатели

своей продукции. Поэтому свою концепцию двух типов шипов они назвали Eco Stud 9,

и помимо самих шипов она включает в себя амортизирующий слой Eco Stud (смягчающий контакт шипа с дорогой), воздушное пространство в центре фланца (снижающее воздействие на асфальт) и скошенные износостойкие элементы центральных шипов (распределяющие ударное воздействие на большую площадь). Таким образом не только уменьшается воздействие на дорожное полотно, но и значительно снижается уровень шума.

Разумеется, не осталась без внимания и сама резиновая смесь. Её основными компонентами стали силика, рапсовое масло, натуральный каучук и новый биоматериал Green Elasto Proof, который помогает шине оставаться эластичной даже при сверхнизких температурах. Ну а рапсовое масло улучшает устойчивость резиновой смеси на разрыв. В основе внутренней конструкции колёс — сверхпрочная лента стального брекера, которая делает шину лёгкой, но в то же время прочной, лучше противостоящей проколам. Новая резиновая смесь Special Clinch в области боковины также повышает комфорт при вождении и долговечность.

Как и в предыдущих моделях, на протекторе имеется индикатор износа Driving Safety Indicator (цифры на центральной части шины показывают остаточную глубину протектора)

и символ в виде снежинки — индикатор зимней безопасности Winter Safety Indicator. Он виден, пока глубина канавки составляет не менее 4 мм. После того как снежинка стёрлась, водителю следует заменить шины.