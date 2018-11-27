Электропикап R1T от Rivian Automotive

Молодая компания-стартап Rivian Automotive рассекретила свою первую модель, которая станет серийной уже в ближайшем будущем. Пикап R1T способен разгоняться до 100 за 3 секунды, и преодолевать броды глубиной до 1 метра и таскать за собой прицепы массой до 3 500 кг.

Утверждается, что пикап способен создать принципиально новый класс автомобилей, который можно условно назвать «электрический транспорт для приключений». Он построен на специально разработанной платформе с полностью независимой подвеской и может комплектоваться пневмоэлементами, которые и позволяют пикапу преодолевать серьезные броды за счет увеличения дорожного просвета до 360 мм. При этом показатели геометрической проходимости у R1T тоже впечатляют: углы въезда/съезда новинки составляют 34 и 30 градусов, угол рампы – 26 градусов при колесной базе в 3 075 мм и длине почти 5,5 м.

Силовая установка Rivian R1T состоит сразу из четырех электромоторов, которые совокупно развивают 760 л.с. и 1 120 Нм крутящего момента. До 100 км/ч новинка ускоряется примерно за 3 секунды, при этом пикап способен буксировать прицепы весом до 3 500 кг, а его запас хода может составлять до 640 км в зависимости от типа установленной батареи. Установка четырех независимых моторов – по одному на каждое колесо – позволяет оперативно регулировать количество тяги на каждом из колес, что, по мнению создателей, серьезно повышает внедорожные способности пикапа.

Rivian R1T способен перевозить до пяти человек, а его официальная грузоподъемность составляет до 800 кг. Однако, все эти килограммы можно распределить практически по всему пространству пикапа: помимо водонепроницаемой грузовой платформы он снабжен еще и багажником, расположенным под капотом (объем – 330 л), а также дополнительным пространством перед задней осью, между салоном и грузовой платформой. Доступ в этот отсек возможен с обеих сторон кузова.

Экстерьер пикапа отличается оригинальной светотехникой спереди и сзади (уже обещано, что аналогичное «лицо» получат все прочие электрокары компании, а задняя полоса будет работать, как индикатор зарядки), а при создании интерьера специалисты фирмы вдохновлялись современной мебелью и экипировкой для дальних походов. Утверждается, что, несмотря на высококачественную отделку, салон пикапа получился предельно функциональным.

Помимо оборудования, необходимого для функционирования системы автономного управления третьего уровня, Rivian R1T получил цифровую панель приборов и огромный экран мультимедийной системы.

Компания уже начала сбор предзаказов, которые должны подкрепляться депозитом в размере 1 000 долларов, а цена на сам пикап будет начинаться с отметки в 61 500 долларов (за версию с 400-сильной силовой установкой). Выпускать R1T планируется на заводе в штате Иллинойс, который компания купила у Mitsubishi, а первые поставки должны начаться в 2020 году.