Компания Toyota подарила новую «Тундру» медбрату из Калифорнии

История сотрудника отдела интенсивной терапии госпиталя Adventist Health в калифорнийском Парадайсе Эллина Пирса, который на личном автомобиле вывез пациентов из охваченного огнем города, получила продолжение. Американский офис Toyota сдержал обещание и за проявленную храбрость подарил смельчаку новенькую «Тундру».

Фотографию обеих машин Пирс опубликовал в своем Instagram, сопроводив ее словами: «Сегодня Toyota USA позволила мне увидеть людей, что стоят за логотипом марки. Мы жали друг другу руки, общались и обнимались. Те искренность и сочувствие продемонстрированы на уровне отдельного человека. Эти люди показали, кто они есть на самом деле, внезапно появившись в Чико с продовольствием для членов пожарных бригад и Национальной гвардии. Я не могу не гордиться тем, что связан с этой парочкой».

По данным журналистов, во время пожара, практически уничтожившего город Парадайс, Пирс вернулся в госпиталь, чтобы эвакуировать оставшихся пациентов, а также вывести некоторое оборудование и медикаменты. Вместе с другим медперсоналом он организовал сборочный пункт на посадочной площадке для вертолетов, а позднее вывез людей из горящего города. После спасения Пирс выложил в Instagram-аккаунте фотографии своей «Тундры», местами обгоревшей и с расплавленными пластиковыми деталями. В комментарии к ней американский офис Toyota поблагодарил Пирса за храбрость и пообещал подарить новый пикап.