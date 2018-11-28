Honda представила новый кроссовер

У Honda Pilot появился «младший брат»: новый кроссовер Honda Passport — призван заполнить прореху в модельном ряду между большим «Пилотом» и более компактным CR-V. Правда, при разработке нового SUV в Honda особо себя не утруждали. Honda Passport построен на платформе «Пилота» и при длине в 4 839 мм имеет не только очень похожую внешность, но и аналогичную колесную базу – 2 820 мм. Кроме того, у «Паспорта» аналогичная конфигурация интерьера, за исключением третьего ряда сидений. В багажник новинки при этом может поместиться до 2 205 литров поклажи (если сложить второй ряд кресел). А под полом грузового отсека спрятан еще один – 70-литровый.

По сравнению с «Пилотом» Honda Passport получила еще и слегка увеличенный дорожный просвет, который вырос в том числе и за счет применения в стандартной комплектации 20-дюймовых колес. Пока для новинки заявлен только один силовой агрегат – 280-сильный атмосферный V6 объемом 3,5 л в паре с девятиступенчатым автоматом и опциональной системой полного привода, умеющей «раздавать» крутящий момент по задним колесам независимо.

Получил кроссовер и систему преднастроек работы бортовой электроники, которая должна помогать бороться с бездорожьем и позволит выбирать, помимо «нормального», между режимами для песка, снега и грязи. В список бортового оснащения «Паспорта» войдут мультимедийная система с монитором диагональю от 5 до 8 дюймов, 7-дюймовый дисплей в панели приборов, трехзонный климат-контроль, кожаный салон с подогревом кресел, панорамное остекление, камера заднего вида и тому подобное.

Продажи Honda Passport стартуют на рынке Северной Америки, и случится это уже в начале следующего года. К слову, имя Passport появляется в линейке Honda далеко не впервые: так назывались внедорожники, которые Honda продавала в США в 90-х годах прошлого века. В Россию новинка поставляться не будет.