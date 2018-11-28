Компания Ford приступила к тестам нового Explorer

Компания Ford пока не анонсировала премьеру нового поколения «Эксплорера», хотя и известно, что она состоится в следующем году. Зато уже активно тестирует прототипы внедорожника, которые успешно «засветились» перед камерами. Судя по фотографиям, на которых запечатлен внедорожник с относительно небольшим количеством камуфляжа, внешность Ford Explorer в деталях изменится сильно, но глобально лишь эволюционирует. Внедорожник получит множество мелких доработок экстерьера, которые придадут ему более динамичный и обтекаемый силуэт. К примеру, уже хорошо различимы более покатая линия крыши, иная оптика спереди и сзади, крупные противотуманки и новая выхлопная система. Что касается нововведений в интерьере, то его изображений пока нет, но можно предположить, что со сменой поколений Ford Explorer получит новейшую мультимедийную систему и расширенный спектр водительских ассистентов.

А вот по технической части Explorer ждут куда более серьезные изменения. В их числе и смена платформы на новую модульную «тележку» CD6 с возможностью выбора привода между задним и полным, появление новых двигателей (включая трехлитровый 400-сильный V6 от Cadillac для версии ST), а также имплантация гибридной силовой установки, которая рано или поздно на «Эксплорере» появится.

Ford Explorer предыдущей генерации продается в России с безальтернативным 249-сильным V6 объемом 3,5 л, 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Заплатить за автомобиль придется как минимум 2 799 000 рублей, при этом «Эксплорер» пользуется в России достаточной популярностью. Завод Ford Sollers, где внедорожники выпускаются с июля 2012 года, успел выпустить 20 000 таких машин. За 2018 год россияне приобрели более 3 тысяч «Эксплореров», что почти на 60% больше, чем в прошлом году.