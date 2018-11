Декабрь 2018 — Январь 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ ТРИТОН ИЗ ТАЙСКОГО ЗАЛИВА Пикап Mitsubishi Triton давно и хорошо известен у нас под названием L200. Говорят, в ходе недавней глобальной модернизации в нём устранили почти все былые недостатки. Мы выяснили, так ли это НОС ТИГРА, УСЫ ДАЛИ Дизайн четвёртого поколения Sportage рождался в европейской студии KIA во Франкфурте-на-Майне, а также в южнокорейском Намьянге и калифорнийском Ирвайне. Целых три коллектива трудились над его новым обликом! И каков результат? ИДЁТ ЛИ КОРЕЙСКОМУ ПРОФЕССОРУ

ПЕНСНЕ? Из полноприводных атрибутов у нового Hyundai Santa Fe только кнопка подключения задних колёс и отключение противобуксовочной системы. Но ему никогда и не прочили грязевых триумфов — с раскисшим просёлком справится, а большего никто и не ждёт ЭФФЕКТ МАЯТНИКА Хотя отечественные автожурналисты славятся отсутствием вкуса, только самый ленивый из них не принял участие в обсуждении новой дизайнерской концепции Jeep Cherokee. Тогда мало кто понял произошедшие изменения, но что они скажут теперь, после рестайлинга? ОСОБОЕ МНЕНИЕ БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ОТКРЫТИЯ В какой-то момент автопроизводители догадались делать внедорожники семиместными, что в итоге привело к появлению Land Rover Discovery — лучшего, по нашему мнению, семейного полноприводного автомобиля… Собственно, поэтому мы о нём и рассказываем ГЕРОЙ АСФАЛЬТА Высокий клиренс, рамная конструкция, неразрезной задний мост с блокировкой и трансмиссия Super Select позволяют Pajero Sport ввязываться в любые внедорожные приключения. Но как ведёт себя бестселлер от Mitsubishi на твёрдых покрытиях? У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЁ В переводе с английского Have it all означает «иметь всё». Убираем из этой фразы местоимение «it» и готово название для молодого, но амбициозного китайского бренда — Haval. Посмотрим, соответствует ли флагманский внедорожник марки смелому заявлению маркетологов МОЙ «ШТИРЛИЦ» Этот Hummer выпустили в 2005 году на заводе в Луизиане и привезли к нам в начале 2007-го. На каждый день он, конечно, не слишком удобен, поэтому в основном используется как экспедиционный автомобиль ЛЮДИ ИНТЕРВЬЮ ПОКЛОННИК КРАСОТЫ И ПРОСТОТЫ Яну Хайцеэру есть что рассказать. Он стоял у истоков внедорожного движения, создавал первый отечественный Land Rover Клуб, а сегодня является вице-президентом Национального автомобильного союза и управляющим партнёром ARB Россия… СТИЛЬ ГОТОВЬ ЛЫЖИ… ЗИМОЙ Сезон зимних видов спорта открыт. И если вы отправляетесь на машине на горнолыжный курорт, вам не обойтись без соответствующей автоэкипировки. Сегодня мы расскажем, как и в чём перевозить лыжи и как правильно упаковывать ботинки

МИР МАРШРУТЫ НЕЗРИМЫЙ МОСТ Со времён Гомера морской путь с Апеннинского полуострова на Сицилию не слишком изменился. Разве что вместо галер теперь огромные паромы. Мы расскажем, как добраться на Сицилию на машине и почему мост через пролив до сих пор не построен ФОТОРЕПОРТАЖ КРАБИ. ТАИЛАНД Эта провинция на юге Таиланда известна красивейшими известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Само слово «краби» означает «меч» и, вопреки широко распространённому заблуждению, не имеет никакого отношения к крабам ПУТЕШЕСТВИЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В XVIII веке путь из Петербурга в Москву с остановками на ночлег и смену лошадей занимал около недели. Удивительно, но в XXI наше неторопливое путешествие заняло почти те же шесть дней с учётом ночёвок и осмотров достопримечательностей САРДИНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ По заведённой кем-то традиции большинство автопутешественников едут на восток. Я же который год подряд стараюсь выруливать в западном направлении. И не потому что испытываю особую симпатию к западным ценностям… Я еду на запад, потому что на востоке уже везде был КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ЭФИОПИЯ У этой страны есть одна особенность — её население буквально живёт на дороге. Люди ходят по проезжей части, сидят, торгуют… Ночью, сливаясь с темнотой, они хаотично передвигаются без фонарей и опознавательных знаков. Так что езда после заката в Африке — большая проблема ЛИКБЕЗ КРОССОВЕРЫ. ВНЕДОРОЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БРОДЫ Одно из самых весёлых и интересных препятствий на бездорожье — брод. Зимой, летом, осенью и весной, в любой местности и любой стране. Брод — это красиво… и опасно. Порой смертельно опасно. И не только для автомобиля НА УРОВНЕ ХИМИИ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ Ещё пару десятилетий назад магическое слово «синтетика» воспринималось как синоним премиальности и высокой цены. Но времена меняются, и сегодня синтетические масла стали обыденностью. Нас часто спрашивают — чем синтетика отличается от минералки? Отвечаем… ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖНЫЙ СТИЛЬ 2 В предыдущем номере мы рассказали об опциях комфорта, которые имеет смысл разместить в самом минималистичном гаражном боксе. Но что делать, если вы, наконец, обзавелись собственным гаражом — просторным и хорошо приспособленным для ремонта и любительского детейлинга