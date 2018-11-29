Компания Kia рассекретила обновленный Soul

Компания Kia рассекретила один из своих самых популярных кроссоверов, в третий раз сменивший генерацию. Kia Soul полностью обновился, получив новую платформу и сразу две новые модификации (третья – в перспективе). Выход на рынок – уже в следующем году. Разработан кроссовер на основе модульной платформы К2 и слегка увеличился в размерах: колесная база выросла на 30 мм, а длина – на 56 мм, до 4 197 мм. При этом ширина и высота кроссовера остались прежними и составляют 1 801 и 1 600 мм. Утверждается, что грузовой отсек Soul был перекомпонован, за счет чего уменьшилась погрузочная высота и вырос объем, но конкретные цифры производитель не называет.

Кроссоверу полностью обновили дизайн, но сохранили узнаваемую стилистику, при этом дизайнеры марки называют Soul самым футуристичным за всю историю модели – за счет ярких деталей, список которых включает оригинальные светодиодные фары с прозрачной соединительной полосой, экстравагантные задние стойки и тому подобное. Интерьер SUV, по официальному заявлению, следует идее «эмоциональной визуализации звука», подчеркивать которую призваны «трехмерные» накладки на дверях и специфическая фоновая подсветка, которая может быть синхронизирована со звучанием аудиосистемы. Мощность ее, к слову, выросла вдвое, а сама система, поставляет которую Harman Kardon, включает в себя усилитель, 10 динамиков и сабвуфер. Кроме того, Soul оснастили 8-дюймовым проекционным дисплеем. Также в список оборудования вошли «мультимедийка» с 10,2-дюймовым монитором и комплекс водительских ассистентов Drive Wise с системой превентивного торможения, ассистентом удержания рядности, «умной» оптикой, ассистентом выезда с парковки задним ходом и тому подобное.

Что касается моторной гаммы, то в нее войдут двухлитровый бензиновый атмосферник с отдачей в 147 л.с. и 1,6-литровый турбомотор, развивающий 201 л.с. Первый планируется компоновать с вариатором, второй – с семиступенчатым роботом. Кроме того, на рынок вскоре выйдет и полностью электрическая версия Soul EV с 200-сильным электромотором и 64-киловаттной батареей, но ее характеристики пока не раскрываются. Зато известно, что для Soul подготовили сразу два новых исполнения. Первое призвано подчеркнуть спортивный характер кроссовера и названо GT-Line, а второе ориентировано на любителей бездорожья и носит название X-Line. Вероятнее всего, такой SUV будет отличаться увеличенным дорожным просветом и защитными накладками. Ранее ходили слухи о том, что именно Soul X-Line впервые в истории модели может получить полный привод, но пока они не получили подтверждения.

Продажи нового кроссовера Kia собирается начать в следующем году. Вероятнее всего, примерно в эти же сроки Soul появится и на российском рынке, причем весьма велик шанс, что снабжать его будут всеми анонсированными на данном этапе моторами. Но также для нашего рынка могут сохранить и прежние агрегаты.