Все, что нужно знать о Jeep Gladiator

Jeep вернулся в сегмент пикапов, из которого ушел в 1992 году: на автосалоне в Лос-Анджелесе компания показала реинкарнацию знаменитой модели Gladiator. И его внедорожные возможности ничуть не менее серьезные, чем у донора – внедорожника Jeep Wrangler, на базе которого возведен «Гладиатор». Во всяком случае, строили пикап именно с таким прицелом. Во-первых, он стал значительно длиннее «Рэнглера». Раму для пикапа вытянули на 780 мм, а колесная база увеличилась на полметра по сравнению с пятидверным Wrangler. Все ради того, чтобы обеспечить пикапу грузовую платформу длиной 1,5 м. Утверждается, что она сделана чуть короче, чем на традиционных пикапах, но зато расположена заметно ниже для облегчения процесса погрузки. В нише кузова также примостился съемный 400-ваттный аккумулятор на 115 вольт и три розетки — он пригодится, например, для организации освещения на природе. Во-вторых, у Gladiator 28 см дорожного просвета (в самом экстремальном исполнении Rubicon) и возможностью преодолевать броды глубиной до 760 мм. По сравнению с «Рэнглером» он получил усиленные компоненты подвески, более мощные тормоза, грузоподъемность до 725 кг и способность тащить прицеп в 3,4 тонны (два этих показателя заявлены как лучшие в классе). Для облегчения автомобиля боковые двери, рамка лобового стекла, крылья, капот и «калитка» грузовой платформы сделаны из алюминия. Раздаточных коробок будет два вида, объединенных тем, что в обеих есть автоматический режим подключения переднего моста через муфту. Но базовая раздатка Command-Trac имеет передаточное число пониженного ряда, равное 2,7, тогда как раздатка Rock-Trac для версии Rubicon уже имеет «понижайку», равную 4:1.

Усиленные мосты Dana 44 третьего поколения установлены спереди и сзади. Но у обычных версий передаточные числа главных пар — 3,7, и сзади стоит «самоблок», тогда как у исполнения Rubicon главные пары уже 4,1 и в обоих мостах стоят жесткие принудительные блокировки межколесных дифференциалов. Кроме того, Gladiator Rubicon единственный в классе, кто имеет отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости, увеличивающий артикуляцию переднего моста. К слову, внедорожное исполнение Rubicon будет отличаться еще и 33-дюймовой грязевой резиной, стальными силовыми бамперами (передний — с подготовкой под установку лебедки) и защитными порогами. На этапе запуска продаж Jeep Gladiator будет комплектоваться 290-сильным (352 Нм) бензиновым 3,6-литровым V6 из семейства Pentastar в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. В 2020 году моторная гамма пополнится дизелем, характеристики которого пока не обнародованы. Предположительно, это будет трехлитровый V6 с отдачей в 260 л.с. и 600 Нм, и в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Уже известно, что Jeep Gladiator станет, по сути, первым в мире пикапом-кабриолетом: как и у «Рэнглера», у «Гладиатора» будет возможность оснащения съемным верхом – мягким или жестким. При этом пикапу сохранят и опцию откидывания лобового стекла на капот, и съемные двери. Помогать маневрам на бездорожье призвана фронтальная видеокамера. На североамериканском рынке продажи Jeep Gladiator начнутся во втором квартале 2019 года в комплектациях Sport, Sport S, Overland и Rubicon. Перспективы появления этой модели в России пока неизвестны.