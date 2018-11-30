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Новости   30 ноября 2018   

Компания Hyundai официально представила кроссовер Palisade

Компания Hyundai официально представила свой восьмиместный кроссовер Palisade, который придет на смену модели Grand Santa Fe. Монументальная новинка получила новую платформу, атмосферный (но большой) V6 и лишилась рычага переключения передач. Длина Hyundai Pailsade составляет 4981 мм, ширина – 1 976 мм, а высота – 1 750 мм. Таким образом, новинка оказалась несколько крупнее кроссовера Grand Santa Fe и некоторых будущих конкурентов, включая, к примеру, Toyota Highlander, но уступает по габаритам кроссоверу Ford Explorer. Впрочем, создатели автомобиля уверены, что всем восьми пассажирам в «Палисаде» места будет достаточно. К слову, кресла второго и третьего ряда снабжены электроприводами складывания и многочисленными портами USB.

Несмотря на монументальную внешность, кузов Hyundai Palisade получился достаточно аэродинамичным: коэффициент сопротивления воздуха составляет всего 0,33. По всей видимости, это должно положительно влиять на аппетит мотора, но данные по расходу топлива пока не разглашаются. Зато известно, что 3,8-литровый V6, который получил кроссовер, развивает 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Работать мотору предстоит с восьмиступенчатым автоматом, режимы работы которого водителю придется выбирать кнопками на передней панели: от традиционного селектора в Hyundai решили отказаться. Кроме того, Palisade получил и опциональную систему полного привода HTRAC, которая может оснащаться имитацией межосевой блокировки и располагает целым списком режимов работы. Их семь, и, помимо привычных «нормального», «экологичного», «комфортного», «спортивного», «песочного» и тому подобное в списке появился «зимний», разработанный специально для скользких дорог.

В интерьере кроссовера появятся 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для гаджетов, акустика Infinity, проекционный дисплей и система связи с задними пассажирами. В базе — семь подушек безопасности. В числе анонсированных для Palisade водительских ассистентов значится и оригинальная функция Rear Occupant Alert, которая предназначена для самых забывчивых водителей, регулярно оставляющих на третьем ряду сидений детей или животных. В случае обнаружения в задней части салона какой-либо активности электроника сможет подать водителю сигнал при помощи сообщения на смартфон. Со смартфона же можно будет и управлять частью функций автомобиля.

Для Hyundai Palisade предложат семь вариантов окраски кузова и колесные диски размерностью до R20. Продажи кроссовера должны стартовать в следующем году, но начнутся они с рынка Северной Америки. Появится ли Palisade в России, пока неизвестно.

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