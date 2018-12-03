В России открылись предзаказы на новый Mercedes-Benz GLE

В российском представительстве Mercedes-Benz начали принимать предзаказы на новое поколение кроссовера GLE. Автомобиль доступен в исполнениях GLE 300 d 4Matic c 3-литровым турбодизелем на 245 л.с. и 9-ступенчатым автоматом, а также в версии GLE 450 Matic с бензиновым мотором 3,0 л битурбо мощностью 367 л.с.

Дизельная версия GLE 300 d предлагается к заказу в фиксированных линиях оснащения Premium и Sport по цене 4 650 000 и 4 950 000 рублей соответственно. Для бензинового GLE 450 вариант только один — комплектация Sport Plus за 6 230 000 рублей. Живые автомобили приедут к первым покупателям в первом квартале 2019 года.

Сопоставимый по мощности базовый BMW X5 нового поколения с дизелем 3,0 л на 245 л.с. стоит почти столько же — от 4 590 000 рублей.

Что касается оснащения, то в список оборудования версии Premium отделка интерьера искусственной кожей, цифровая приборная панель и мультимедийная система MBUX с навигацией и камерой заднего вида (с дисплеями диагональю 12,3 дюйма), обогрев передних кресел и руля, светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски. Передняя панель внедорожника будет отделана вставками из грецкого ореха, а выбрать получится только цвет кожи в оформлении интерьера – предлагается три варианта.

Версия Sport отличается 20-дюймовыми колесными дисками и наружным AMG-стайлингом, более дорогой кожей, отделкой черным дубом в сочетании с хромом в салоне, а также искусственной кожей на передней панели. При этом дизельный внедорожник нельзя будет оснастить популярными в России опциями – например, пневмоподвеской или матричной оптикой.

Более «продвинутые», чем у дизельного GLE, светодиодные фары Multibeam LED доступны внедорожнику с бензиновым мотором в версии Sport Plus. Кроме оптики такое исполнение отличается камерами кругового обзора, панорамной крышей, более дорогой акустической системой, передними креслами с вентиляцией и некоторыми другими опциями.

Ну а главное, что ни в одной из возможных комплектаций Mercedes-Benz GLE для России пока не будет фирменной «прыгающей» подвески, которая стала одной из уникальных фишек кроссовера. Ее могут добавить в оснащение ближе к концу 2019 года, но и это неточно.

Возможность полноценной конфигурации, вероятно, появится ближе к официальному старту продаж. Помимо автомобилей, импортируемых из США, россиянам предложат GLE отечественной сборки — локализованные кроссоверы начнут выпускать на собственном заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.