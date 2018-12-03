Новый Chevrolet Silverado не могли завести во время презентации

Новая версия пикапа Silverado 4,5 минуты простояла на ледовой арене, пока водитель безуспешно пытался её завести

Silverado LT Z71 Trail Boss Crew Cab — специальная версия пикапа, которой марка Chevrolet решила отметить 100-летний юбилей своего первого пикапа. Во время перерыва новинку выкатили на ледовую арену, где играла хоккейная команда Detroit Red Wings. Вот только после презентации «Шеви» не смог самостоятельно покинуть площадку! И лишь спустя 4,5 минуты, двигатель машины завёлся и пикап под свист и улюлюкание толпы выехал за пределы арены.