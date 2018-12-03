Тест-драйв Mitsubishi L200. Тритон из Тайского залива

Пикап Mitsubishi Triton давно и хорошо известен у нас под названием L200. Говорят, в ходе недавней глобальной модернизации в нём устранили почти все былые недостатки. Мы отправились выяснить, так ли это

Бывает, что какую-нибудь автомобильную компанию, плывущую по неспокойному корпоративному морю, долго штормит и кидает из стороны в сторону, пока очередной рыночной волной не прибьёт к безопасному берегу. Конечно, исход такой турбуленции может быть разным, но часто случается, что смена курса открывает новые неведомые горизонты. Примерно так произошло недавно с Mitsubishi, чьё слияние с мегаконцерном Renault-Nissan привело к очевидным положительным изменениям. По крайней мере с точки зрения дизайна. Буквально месяц назад Mitsubishi Motors презентовала автомобиль не просто симпатичный, а уверенно претендующий на звание самого красивого во всей своей модельной линейке. Связана ли трансформация внешности с появлением в команде тяготеющего к прекрасному французского менеджмента? Возможно, хотя руководство Mitsubishi утверждает, что векторы развития у них с Renault-Nissan не пересекаются, и среди будущих полноприводных новинок только Outlander перейдёт на глобальную, общую с Nissan X-Trail и Renault Koleos, платформу, пикапы и внедорожники останутся независимыми. Видимо, как подтверждение этого тезиса компания и представила кардинально обновлённый Mitsubishi Triton, который на европейском и российском рынках носит имя L200. Это, конечно, не абсолютно новый автомобиль, это рестайлинг, но глубокий и всеобъемлющий.

Интерьер пикапа хорошо знаком — у обновлённой машины

изменений немного. Главное — новый руль с обилием кнопок

Добиться зрительного равновесия передней и задней частей

пикапа непросто, но авторам нового имиджа это удалось

Во внешности L200 2019-го модельного года от предшественника остались разве что очертания крыши кабины. Принципиально переработана передняя часть, она стала более угловатой. Высокие капот и фары, принципиально иная пластика радиаторной решётки, новые задние фонари — всё это гармонично перекликается с прямоугольным кузовом. От аэродинамического яйцеподобного стиля предыдущего L200 не осталось и следа. Наверное, это неплохо, потому что для пикапа, большей частью перевозящего грузы или преодолевающего бездорожье, обтекаемость не так уж важна. Скорее могут возникнуть другие вопросы: как выдержат глину по краям колеи хромированные «усы» корпоративного «икса»; насколько хорошо угловатая «морда» будет справляться с ветками и кустами; не зацепится ли за них вертикальными гранями своего восхитительного бампера? Возможно кому-то может показаться, что L200 стал более городским, меняя проходимость на модные формы. Наверное, отчасти, так оно и есть, и красота требует определённых жертв, но уж точно не геометрических. И если посмотреть на цифры, то с проходимостью у новинки полный порядок. Дорожный просвет из-за возросшего диаметра колёс даже немного увеличился (220 мм), углы въезда/рампы/съезда тоже велики (31/25/23 градуса). Под мотором — перфорированная и очень крепкая стальная защита, да и в целом рама с мостами, устройство подвесок, силовая конструкция кабины и кузова остались неизменными. Как и традиционный вопрос любого, кто когда-нибудь пытался вытащить назад заcтрявший L200, — за что его цеплять? На одной из машин в индонезийской комплектации (без заднего бампера и подкатного бруса) нам удалось найти солидный сварной крюк, притороченный сзади слева, но инженеры объяснили, что это всего лишь транспортировочное крепление для перевозки на корабле. И монтируется оно в те же отверстия рамы, что и кронштейн подкатного бруса или заднего бампера, то есть на поставляемых нам машинах его место уже занято. В общем, проблема задней буксирной проушины так и осталась нерешённой. Вернее, её решение потребует дополнительной силовой поперечины, поскольку ни за что другое заводскую конструкцию Mitsubishi L200 сзади не зацепишь.

Геометрическая проходимость обновлённого грузовичка

не только не пострадала, но даже стала немного лучше

В кабине изменений немного — новая приборная панель, руль, некоторые материалы отделки… Как ни странно, максимум нового заметят пассажиры второго ряда. Для них в переднем центральном подлокотнике предусмотрена ниша под телефон и два разъёма питания USB. В потолочной панели появился внушительный прилив, в котором прячется довольно необычный элемент — вентилятор обдува задней части кабины. Правда, до нас он, скорее всего, не доедет, поскольку на его место претендует обязательный в России блок «ЭРА-ГЛОНАСС». Зато водители L200 со стажем наверняка оценят монитор с функцией кругового обзора и долгожданную камеру заднего вида, встроенную в откидной борт. Вообще, в исторически довольно аскетичном пикапе прибавилось комфортных опций. Появился помощник спуска с холма, и к знаменитому переключателю обеих трансмиссий Super Select 4WD-II (постоянный полный привод) или Easy Select 4WD (парт-тайм) добавилась кнопка выбора дорожного покрытия «гравий», «грязь/снег», «песок», «камни». В условиях скоротечных заездов по грунту разницы в этих настройках не заметить, поэтому их тестирование нужно проводить потом, уже в реальных условиях.

Все рамные внедорожники Mitsubishi отлично приспособлены

для динамического преодоления препятствий

В надёжных руках знаменитого заводского гонщика

Хироси Масуока пикап умеет летать, хотя и невысоко

Надо сказать, что, как правило, презентации не дают возможности оценить, насколько хорошо инженеры поработали над технической стороной машины. Шаблонные фразы релиза о переработанной подвеске и новой автоматической коробке, скромные десять минут тест-драйва по слегка пересечённой местности и традиционный комплекс металлических сборных препятствий — слабое утешение. И всё же новости есть, и они заметны даже в рамках такого короткого заезда. В первую очередь — шасси действительно перенастроено, изменены рессоры и задние амортизаторы. L200 стал мягче, но при этом, как ни странно, не начал проваливаться до ограничителей в каждую яму. Передняя и задняя подвески работают более согласованно, рессорные взбрыкивания сглажены энергоёмкими амортизаторами. Пустой пикап не так рьяно зарывается мордой в землю после прыжка. Нам удалось разогнаться и пролететь метра полтора — приземление не стало ни жёстким, ни провальным. В остальном — в скоростном рулении на грунте, кренах, тормозной динамике — пикап узнаваем и привычен. И это хорошо, поскольку и предыдущий Mitsubishi L200 был отличным покорителем плохих дорог. Дизельный мотор 2.4 л в 181 л. с. не претерпел изменений, а вот автоматическая коробка получила шестую передачу вместе с более плавным, скоростным общим рядом. В результате пикап наверняка станет тише за счёт меньших оборотов мотора при той же скорости.

Главными украшениями второго ряда стали полочка с нишей

для мобильного телефона в переднем подлокотнике и два USB-разъёма

Высокие капот и фары, принципиально иная пластика радиаторной решётки, новые задние фонари — всё это гармонично перекликается с прямоугольным кузовом. От аэродинамического яйцеподобного стиля предыдущего L200 не осталось и следа. Наверное, это неплохо, потому что для пикапа, большей частью перевозящего грузы или преодолевающего бездорожье, обтекаемость не так уж важна

Как и прежде, выбор силовых установок включает две версии дизельного

мотора 2.4 разной мощности, и две шестиступенчатые

коробки — механика и автомат

Разумеется, пока о полноценной внедорожной проверке не может быть и речи. Тарированные металлические препятствия — это всё-таки не настоящая колея. Ползание по ним на пониженной с заблокированным центром позволило отметить, что помощь на спуске действительно оказывается, и касаться педали тормоза не нужно. Рамная машина при диагональном вывешивании не издаёт ни единого скрипа, а система распределения тяги, быстро прихватывает тормозами зависшее колесо, и пикап выезжает на трёх оставшихся. В качестве компенсации в Mitsubishi традиционно снарядили на небольшой раллийной трассе автомобиль под управлением Хироси Масуока. Чемпион ралли «Париж — Дакар», конечно, мгновенно вытряс душу из наших изнеженных тел, чего не скажешь о пикапе — он выдержал и многократные полёты, и длинные дуги с прохождением веером, и перекладки на шпильках с торможением в пол. Подвеска грохотала, мы подвывали и матерились, потолочные ручки трещали от судорожно вцепившихся рук, а оставленные в салоне предметы летали, как на космической орбитальной станции. Но экзамен был сдан — L200 по-прежнему крепок, а это, по сути, единственное, что важно. Остался ли он практичным — вопрос открытый, и подробно отвечать на него мы будем позже, когда машины придут в Россию. Кстати, точной информации по этому поводу пока нет, из того что известно — умозрительный 2019 год. Почти то же самое и с ценой, которая определит в итоге рыночную состоятельность машины. Для того чтобы оставаться в тренде, она не должна вырасти до прогнозируемых многими двух миллионов. Но пока, увы, мы не можем говорить даже об особенностях российских комплектаций, хотя можем обрадовать всех поклонников яркого — оранжевые машины гарантированно будут!

Тритон — маленькое земноводное, размером с небольшую ящерицу.

Ареал его обитания — Европа и азиатам он не знаком.

Но по иронии судьбы, именно азиатские версии носят имя Triton, в то время как

в Европу машина поставляется под названием L200

ЗАВОД В ТАЙСКОМ ГОРОДЕ-ПОРТЕ ЛАЕМЕ ЧАБАНГЕ

Наверное, каждый поклонник пикапов знает, что мировой чемпион по их производству, как и рекордсмен по пикапам на улицах — это Таиланд. Вокруг Тайского залива расположена вереница автомобильных производств, штампующих продукцию так быстро и эффективно, что ею занята вся портовая территория, размером с большой аэродром. И можно было бы приводить много цифр, но, как нам кажется, достаточно одной — начиная с 1992 года с конвейера Mitsubishi Motors Thailand сошло пять миллионов автомобилей (из которых почти четыре отправились на экспорт).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ MITSUBISHI L200

Длина/ширина/высота: 5 300/1 815/1 795мм

Разгон до 100 км/ч: 11 сек

Максимальная скорость: 177 км/ч

Колёсная база: 3 000 мм

Дорожный просвет: 220 мм

Угол въезда/рампы/съезда : 31°/25°/23°

Трансмиссия: 6 АТ

Тип привода: Постоянный полный

Тип двигателя: Турбодизель R4

Объём двигателя: 2 442 см3

Мощность: 181/3500 л.с. об/мин

Крут. момент: 430/2500 Нм/об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Зависимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/барабанные

Шины: 265/60 R18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ MITSUBISHI L200 Пикап Mitsubishi Triton/L200 построен по классической рамной схеме с рессорами и неразрезным мостом сзади и рычажно-пружинной подвеской спереди. Дизельный двигатель 2.4 л скомпонован с шестиступенчатым автоматом или шестиступенчатой механикой. Раздаточных коробок две на выбор — знаменитый всережимный Super Select с позициями 2H (задний привод, прямая передача), 4H (постоянный полный привод, прямая передача, свободный межосевой дифференциал), 4HLc (полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, прямая передача) и 4LLc (полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, понижающая передача) и более бюджетный Easy Select без межосевого дифференциала и с позициями 2H, 4H и 4L. Обе трансмиссии дополнены пакетом внедорожных настроек с кнопочным переключением режимов («гравий», «грязь/снег», «песок» и «камни»). Есть электронный помощник при спуске с крутого уклона.

Текст Евгений Хапов

Фотографии Компании-производителя