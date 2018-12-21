Тест-драйв KIA Sportage. Нос тигра, усы Дали

Обновлённый KIA Sportage без сожалений отказался от турбомотора и коробки с двойным сцеплением

Я всегда думал, что так называемая «Улыбка Шрайера» – отличительная черта дизайна автомобилей KIA. По крайней мере именно такой термин активно распространяли коллеги в профильных изданиях. Но сотрудники корейской компании открыли для меня совершенно иное толкование стиля Sportage. Оказывается, что понятие «улыбки» внедрили в наше сознание креативные переводчики, а в реальности это нос. Причём не какой-то там мелкий и странный, а нос тигра. Фу-х, наконец-то всё стало на свои места. Потому что у KIA Sportage никакой улыбки нет, а нос, пожалуйста, – у всех на виду. Но это ещё не всё. Что сделали дизайнеры в ходе рестайлинга? Они добавили усики. Тонкие испанские усики. Бедный тигр! Если бы он знал, чем закончится его недолгое путешествие в сферу автомобильного дизайна… Кроме усов, покупатели могут порадоваться новому мощному бензиновому мотору и восьмиступенчатой автоматической коробке. И конечно, производитель не забыл обновить системы безопасности и информационно-развлекательные функции. Так что в целом есть о чём говорить…

Угол въезда у обновлённого корейского кроссовера, определённо меньше угла съезда

ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЙТЕ

Чем знаменит Sportage? Это самая популярная в мире модель KIA. Именно четвёртое поколение Sportage (а в России оно появилось в апреле 2016 года) стало мощным генератором продаж в самых разных уголках земного шара. Покупатели буквально набросились на эту модель! Её мировые продажи в 2017 году превысили 450 000 единиц (то есть каждые 69 секунд где-то в мире один автомобиль обретал своего владельца). И сегодня каждый шестой продаваемый автомобиль KIA – это Sportage. Планы на будущее ещё более грандиозные. Нам не так интересно, что планируют корейцы на мировом рынке, но вот их надежды на отечественные продажи достойны комментария. Сегодня рынок SUV в России составляет 43 процента от общего объёма. Менеджеры KIA уверены, что в короткий срок, буквально через несколько лет, каждый второй автомобиль в России будет либо кроссовером, либо внедорожником. И за это стоит выпить. Причём стоя. Так вот, один из функционеров корейской компании, говоря об общих перспективах, добавил: «Впереди нас в России только Lada, но рано или поздно мы её обгоним…» Эх, мальчишки! Помяните моё слово, как только на сцене появится новая «Нива», она покажет вам свои пятки. Так что даже не мечтайте.

Ну и как вам сочетание испанских усиков с тигриным носом? Необычно, не правда ли

ФАКТЫ

KIA Sportage выпускается на двух заводах. Для европейских покупателей – в словацкой Жилине, для остальных рынков – в Кванджу (Южная Корея). Что касается Калининграда, в котором якобы делают автомобили для России, то это не совсем производство, а всего лишь крупноузловая сборка (технология SKD). Интересны данные по аудитории покупателей Sportage в России. Оказывается, клиенты марки – одни из самых молодых в сегменте C-SUV. Средний возраст тех, кто выбирает этот автомобиль – от 28 до 38 лет. Другое откровение: корейский кроссовер – самый мужской в отрасли. Доля мужчин среди покупателей составляет 83%. Видимо, они ещё и неплохо зарабатывают, ведь стоимость KIA в зависимости от комплектации – от 1 330 000 до 2 245 000 рублей.

Дизайн четвёртого поколения Sportage рождался в европейской студии KIA в немецком Франкфурте-на-Майне, а также в южнокорейском Намьянге и калифорнийском Ирвайне. Только подумайте, целых три коллектива трудились над её новым обликом! И каков результат? Если послушать, как они сами себя хвалят, то речь, скорее всего, пойдёт о бамперах, решётке радиатора, фарах и дисках. А заодно об опционной хромированной отделке, системе выпуска с двумя патрубками, а также о пяти новых вариантах цвета кузова. Но мне кажется, это не главное. Усики Дали нарисовали кроссоверу не только спереди, но ещё и сзади. Даже эпатажный испанский сюрреалист не додумался бы до усов на спине. Жалкий, ничтожный человек. Его скоро забудут, а Sportage останется в веках.

С этого ракурса хорошо видна так называемая «внедорожная» накладка на бампере

Интерьер, в целом, среднестатистический, без индивидуального стиля, да и огрехов в эргономике хватает

ЧЁРНАЯ ДЫРА

Компоновка салона сохранилась в прежнем виде, однако ряд обновлений всё же присутствует. Буквально несколько штрихов, чтобы сделать атмосферу более современной. Руль, приборы, ручки климат-контроля… Появились изменения в отделке. Например, дефлекторы вентиляции на передней панели теперь имеют глянцевую окантовку. Видимо, важная деталь. Хотя гораздо приятнее, что появился обогрев спинок заднего ряда – такая опция есть далеко не у всех конкурентов. Отдельно авторы рестайлинга поработали над топовой комплектацией GT-Line. Почему-то они особенно гордятся чёрным потолком этой версии. Используются термины «спортивность», «эксклюзивность» и «премиальность». Но на деле – чёрная дыра. Всё-таки с белым верхом гораздо приятнее – ничего не давит.

Дизель остался прежним, зато впервые на

Sportage появился мощный бензиновый двигатель

Оцифровка, увы, мелкая и потому довольно неудобная

ВОЗЬМУТ МЛАДШИЙ

Что действительно достойно внимания, так это новый бензиновый двигатель 2.4 GDI семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и автоматическая восьмиступенчатая коробка передач для старого дизельного мотора. Мощность нового агрегата – 184 л.с. Несмотря на свою прыть, он весьма экономичен, расход топлива остаётся в пределах 6,6–12 л в зависимости от режима. Выбора трансмиссии для него нет, только шестиступенчатый автомат. А новый восьмиступенчатый идёт в паре с двухлитровым дизелем. Вы можете заподозрить боссов концерна в дискриминации любителей бензина, но это не так. Новая АКПП помогает максимально раскрыть возможности мотора на тяжёлом топливе, а двигателю 2.4 л вполне хватает и шести передач. Впрочем, как ожидается, наибольшим спросом у покупателей будет пользоваться проверенный временем двухлитровый бензиновый 2.0 MPI мощностью 150 л.с., ведь только с ним появляется возможность выбора трансмиссий: автоматическая или механическая, полный или передний привод.

Смартфон едва помещается в приготовленную для него нишу — машины

явно не поспевают за увеличением размеров гаджетов

УРОК ДЛЯ НЕМЦЕВ

Корейцы без сожалений, я бы даже сказал с радостью, избавились от проблемных комплектаций, а именно: от турбированных моторов и коробки с двойным сцеплением. Опрос потребителей показал, что люди сомневаются в надёжности этих «современных» агрегатов. То есть не то чтобы жалуются, а, скорее, высказывают определённые сомнения. Но и этого оказалось достаточно. Как выразился сотрудник концерна, по отдельности турбомотор или коробка с двойным сцеплением ещё переносимы, но у Sportage была версия, в которой сразу два этих раздражающих фактора присутствовали вместе, что окончательно разрушало психику бедного владельца. Человек и так испуган всем на свете, а тут ещё двойное сцепление… В общем, немцам есть чему поучиться.

Россыпь одинаковых кнопок на центральном приливе —

пожалуй, худшее решение из возможных

СКАЗОЧКИ

Менеджеры KIA обещают к 2020 году выйти на частичную, а к 2030-му на полную автономность своих машин. Свежо предание. Сказки о самоуправляемой эпохе мы слышим каждый день, но пока очевидно одно: для автономного транспорта нужны автономные дороги, отделенные от людей и других, пока ещё неавтономных машин. Ни через десять, ни через двадцать лет эту проблему не решить. Возможно, самоуправляемый транспорт будет общественным или грузовым, но если вы услышите о какой-то другой перспективе к 2030-му или 2040 году, то это всего лишь сказки для падких на сенсации журналистов. Тем не менее элементы будущего корейцы внедряют уже сейчас. Так, впервые для Sportage предлагается комплекс KIA Drive Wise. В него вошли такие электронные помощники, как автоматическая система экстренного торможения, система удержания в полосе, контроль слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом, управление дальним светом, интеллектуальная система автоматической парковки. Впервые для модели предлагается система распознавания усталости водителя, а также адаптивный круиз-контроль с функцией ограничителя скорости и возможностью работать как ассистент движения в пробках. По мне, так эти фишки только расхолаживают водителей, провоцируя их больше времени сидеть в смартфоне…

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ KIA SPORTAGE

Длина/ширина/высота: 4 485/1 885/1 645 мм

Разгон до 100 км/ч: 9,6 сек

Максимальная скорость: 185 км/ч

Цена: от 1 330 000

Колёсная база: 2 670 мм

Дорожный просвет: 182 мм

Объём багажника: 491 л

Трансмиссия: 6АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензин

Объём двигателя: 2 359 см3

Мощность: 184 л.с.

Крут. момент: 237 Нм

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Новый бензиновый мотор 2.4 л отличается топливной экономичностью. Она достигается за счёт применения электронного контроля впрыска топлива, контролируемого впуска (VCM — Variable Charge Motion) и плавного изменения фаз газораспределения (CVVT — Continuous Variable Valve Timing).

Текст Дмитрий Леонтьев

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