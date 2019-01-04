Тест-драйв Hyundai Santa Fe. Идёт ли корейскому профессору пенсне?

Безусловно, двухэтажный подход к экстерьеру нового Santa Fe удивляет, но задумка дизайнеров, похоже, удалась, и отныне кроссоверы Hyundai уж точно ни с кем не спутать

Казалось бы, сколько сотен лет из нас вытравливают язычество, а мы упрямо стараемся одушевлять всё вокруг. Иначе чем объяснить постоянные попытки искать черты лица человека (ну или морды животного) в передней части автомобиля, сравнивая решётку радиатора с пастью, а оптику — с глазами. Ведь известно, что именно взгляд одушевляет не только живое существо, но и сделанный из металла автомобиль и мы всегда подсознательно отмечаем, что этот «весёлый», а тот угрожающе «нахмурил брови»… Но как посмотреть в глаза кроссоверу, у которого там, где они должны быть, всего лишь светодиоды ходовых огней, а сами источающие свет элементы спустились этажом ниже? Никак! А всё потому что в современном мире у каждого своё видение прекрасного, и создатели нового Hyundai Santa Fe взяли да и поменяли местами привычные фрагменты автомобильного лица. И как ни странно, получилось неплохо — неожиданно и даже красиво. При этом ничего паучьего, и уж тем более жукообразного, в облике Santa Fe не появилось. Скорее, он напоминает весёлого профессора, приспустившего на нос пенсне и с хитроватой ухмылкой пытающегося ответить на ваш неуместный вопрос о смысле жизни. Но кроссовер улыбается не только нижней радиаторной решёткой, мини-улыбка — в каждой клетке основного «гриля» (ещё одного стилеобразующего звена экстерьера) и в складках-ямочках рядом с огромными фарами. При этом в других ракурсах экстерьер не столь радикален, а сбоку и вовсе линеен. И вид сзади на первый взгляд ничем особенным не выделяется, пока опять же глаз не цепляется за уехавшие в самый низ бампера указатели поворота. И если спереди оптика вопросов не вызывает, то задние поворотники ниже нижнего — совсем не комильфо.

Сзади новый Santa-Fe выглядит даже массивнее.

Экстерьер удачен, за исключением крайне

низко расположенных указателей поворота

Казалось бы, сколько сотен лет из нас вытравливают язычество, а мы упрямо стараемся одушевлять всё вокруг. Иначе чем объяснить постоянные попытки искать черты лица человека (ну или морды животного) в передней части автомобиля, сравнивая решётку радиатора с пастью, а оптику — с глазами. Ведь известно, что именно взгляд одушевляет не только живое существо, но и сделанный из металла автомобиль и мы всегда подсознательно отмечаем, что этот «весёлый», а тот угрожающе «нахмурил брови»… Но как посмотреть в глаза кроссоверу, у которого там, где они должны быть, всего лишь светодиоды ходовых огней, а сами источающие свет элементы спустились этажом ниже? Никак! А всё потому что в современном мире у каждого своё видение прекрасного, и создатели нового Hyundai Santa Fe взяли да и поменяли местами привычные фрагменты автомобильного лица. И как ни странно, получилось неплохо — неожиданно и даже красиво. При этом ничего паучьего, и уж тем более жукообразного, в облике Santa Fe не появилось. Скорее, он напоминает весёлого профессора, приспустившего на нос пенсне и с хитроватой ухмылкой пытающегося ответить на ваш неуместный вопрос о смысле жизни. Но кроссовер улыбается не только нижней радиаторной решёткой, мини-улыбка — в каждой клетке основного «гриля» (ещё одного стилеобразующего звена экстерьера) и в складках-ямочках рядом с огромными фарами. При этом в других ракурсах экстерьер не столь радикален, а сбоку и вовсе линеен. И вид сзади на первый взгляд ничем особенным не выделяется, пока опять же глаз не цепляется за уехавшие в самый низ бампера указатели поворота. И если спереди оптика вопросов не вызывает, то задние поворотники ниже нижнего — совсем не комильфо. Забрызганные грязью и мигающие совсем не там, где их ожидаешь увидеть, они рискуют быть незамеченными другими участниками движения.

Пластика деталей интерьера хотя и немного вычурна,

выглядит гармонично и даже уютно

Так вышло, что почти одновременно с Santa Fe мы тестировали и его ближайшего родственника — KIA Sorento Prime. И хотя мы не противопоставляли эту пару друг другу напрямую, невольные сравнения неизбежны. Так вот, обычно по части имиджевых экспериментов KIA была впереди Hyundai… Но не в этот раз. По сравнению с Santa Fe новый Sorento Prime выглядит если не ретроградом, то уж по крайней мере классиком. И эту удивительную разницу по ходу теста мы отметим ещё не раз.

Внутри Santa Fe не вызывает вопросов. Тут процессом руководили не столько дизайнеры, сколько его величество хай-тек. Интерьер тоже двухэтажен, свеж и индивидуален. Материалы качественные, а цветовая гамма с двумя оттенками очень хороша. Большой монитор, торчащий по центру торпедо, удачно вписан в окружение и не выглядит тут случайно забытым телевизором. Присутствуют и столь любимые многими традиционные ручки регулировки климата и мультимедиа. В целом всё очень продумано, солидно и модно — от рукоятки селектора коробки до мини-полочки над бардачком. Надо сказать, салон одноплатформенника Kia Sorento Prime намного скромнее и проще — и в дизайнерских решениях, и в материалах. У Hyundai потолок со стойками покрыт приятной глазу тканью, которая так же хороша и на ощупь. И места в салоне много. Это неслучайно, новый Santa Fe по длине равен именно Sorento Prime, а не более короткому Sorento. Прирост полезного пространства заметен прежде всего в местах, где находятся колени пассажиров второго ряда (а за доплату возможен и третий). Правда, галёрка исключительно детская, взрослому там долго не прожить, хотя на правой стенке багажного отделения и предусмотрены индивидуальная регулировка климата, разъём питания и даже клавиши электрического складывания кресел второго ряда. Сложенный третий ряд, накрытый единым ковром, совершено не выступает над уровнем пола, и грузовое пространство в такой конфигурации поражает своим объёмом.

Необычный взгляд с прищуром — новый стилистический

стандарт Hyundai

Бензиновый мотор 2.4 л везёт крупный кроссовер достаточно быстро. Дух, конечно, не захватывает, но ровная тяга налицо. Восьмиступенчатый автомат работает предсказуемо и на кикдаун отзывается бодрой сменой передачи с хорошим ускорением. Расход бензина с учётом обычного городского трафика вполне приемлем — 13,5 л/100 км. Кстати, темперамент машины можно поменять при помощи кнопки Drive Mod. Режимы Sport и Eco отличаются очень заметно — и при старте с места, и по части расхода топлива. Естественно, что от нового Santa Fe мы ожидали сюрпризов и в техническом плане. Они и в самом деле нашлись. Руль мог бы показаться совершенно обычным, разве что чуть больше чем принято задемпфированным электроникой, если бы не одно но — Hyundai Santa Fe умеет рулить самостоятельно. Причём если многие конкуренты через три-четыре секунды, после того как вы на ходу отпускаете руль, начинают рыдать, требуя вернуть руки на положенное место, замечательно стойкий кореец безмолвствует и продолжает следовать за траекторией полосы, как доверчивый прохожий за кошельком на нитке. До тех пор, пока границы полосы хоть сколько-нибудь различимы. Вроде бы роботизированным управлением четвёртого уровня корейские инженеры никогда не хвастались и по силиконовой долине свои беспилотные шаттлы не пускали, но вот вам факт — в современном кроссовере Hyundai автомат следования выбранному ряду отточен настолько, что не уступает роботу. И не думайте, что машина движется галсами, она лишь чуть-чуть гуляет в рамках ряда и даже соблюдает безопасный интервал до едущих по соседству. Чудеса, да и только! Ничему подобному Kia Sorento Prime не обучен и рулит по дороге самым тривиальным образом. Да к тому же и не столь собрано.

Hyundai Santa Fe тих. Небольшой ровный гул мотора, лёгкое шипение шин по ноздреватому асфальту — всё в рамках допустимого. Особой раскачки на неровностях нет, подвеска упруга и даже слегка жестковата. Вновь проводя параллель с Sorento Prime, отмечу, что Kia куда вальяжней и штормит её, пожалуй, посильнее.

С просветом в 185 мм говорить о настоящем бездорожье не приходится, как, впрочем, и о хорошей проходимости на грунте вообще. Прежде всего потому что передний свес хоть и закрыт защитой, но всё же велик. Из полноприводных атрибутов тут только кнопка принудительного подключения задних колёс и отключение противобуксовочной системы. Но этому кроссоверу никто и не прочил грязевых триумфов. С умеренно раскисшим просёлком он справится, а большего никто не ждёт.

Большая колёсная база отражается прежде

всего на пространстве второго ряда. Места здесь много

Итак, подведём итог всего вышесказанного. У нового Hyundai Santa Fe необычный дизайн с нестандартным подходом к светотехнике и идеально выверенными пропорциями, хорошее электронное оснащение и большой выбор опций. Среди прочих плюсов — шумоизоляция, лёгкость управления, отличные камеры кругового обзора, интерьер с ощутимыми нотками премиума и бодрая динамика. Ещё больше шансы новинки поднимают привлекательная цена и уже сложившееся лояльное отношение покупателей. А, как известно, добрая слава дороже всяких денег!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ HYUNDAI SANTA FE

Длина/ширина/высота: 4 770/1 890/1 705 мм Разгон до 100 км/ч: 9,4 сек Максимальная скорость: 230 км/ч Колёсная база: 2765 мм Колея пер./задн.: 1643/1652 мм Дорожный просвет: 185 мм Объём багажника: 625/1695 л Снаряжённая масса: 1995 кг Полная масса: 2594 кг Трансмиссия: 8AT Тип привода: Электронно-подключаемый Тип двигателя: Бензиновый R4 Объём двигателя: 2199 см3 Мощность: 200@3800 л. с.@об/мин Крут. момент: 440@1750–2750 Нм@об/мин Передняя подвеска: Независимая Задняя подвеска: Независимая Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые Шины: 235/65 R17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Новый Hyundai Santa Fe — кроссовер с несущим кузовом, постоянным приводом на передние колёса и многодисковой муфтой Magna Dynamax с электрогидравлическим управлением в приводе задних. Автомобиль окончательно собирают на калининградском заводе «Автотор», куда поставляют почти полностью готовым. Ходы подвески по сравнению с предшественником увеличены, задние амортизаторы имеют регулировку, при помощи которой удаётся компенсировать влияние дополнительной нагрузки (до 200 кг).

Текст Евгений Хапов Фотографии Максим Малуев