Тест-драйв Jeep Cherokee/Jeep Wrangler. Эффект маятника

Хотя отечественные автожурналисты никогда не могли похвастать наличием вкуса, только самый ленивый из них не принял участие в обсуждении новой дизайнерской концепции Jeep Cherokee. Тогда мало кто понял произошедшие изменения, и оценки были в основном критические. Но что они скажут теперь, после рестайлинга?

В мире автомобилей такое случается довольно часто. Какой-нибудь руководитель-революционер, скажем, направления по дизайну марки однажды решает сломать устоявшиеся стереотипы, создать новую эстетику. И через какое-то время на свет действительно появляется нечто совершенно необыкновенное. Вокруг сразу же начинаются споры и пересуды, кто-то ругает, кто-то восхищается, но единственная неоспоримая характеристика, которую это нечто заслуживает – его ни с чем не спутать… А в это время где-то в стороне, потирая руки, сидит тот, кто всё это придумал, и радуется одновременно двум вещам – созданию нового тренда, а значит, смене парадигмы, и возможности сделать небольшой шаг назад, откатив безумную внешность до удобоваримых эстетических границ. Как бы немного отступить. И тогда… Тогда на сцене появляется обновлённый Jeep Cherokee. И пусть в целом он остался таким же, как был, но капот больше не топорщится зловещим изгибом, фары переехали выше, а лицо уже не напоминает оскал подростка, перебравшего запрещённых веществ. Одно лёгкое движение – и машина стала похожа на машину. Конечно, Cherokee не вернулся к стилистике легендарного «кирпича», но теперь по крайней мере можно не зацикливаться на внешности, а сразу открыть капот. Под ним уже знакомый нам Pentastar 3.2 л, выдающий 272 л.с. Вместе с девятидиапазонным автоматом он делает Jeep Cherokee неправдоподобно быстрым. Вы думаете, три с небольшим литра мало для Jeep? Не спешите с выводами, лучше прокатитесь на этой машине. То, что в былые времена выходило из-под шести длинноходных поршней рядного мотора, сегодня вылетает прямиком из оборотистого V-образника. Есть, правда, и более скромный рядный бензиновый 2.4 л мощностью 177 л.с., с ним Cherokee не так быстр… А ещё обратите внимание на следующую строку из пресс-релиза: «…свечи зажигания из драгоценных металлов с добавлением иридия и платины». Из драгоценных! Consider this…

Самые подходящие определения для салона

Jeep Cherokee — уютный и красивый

Однако, каким бы резвым и симпатичным не был Jeep, его главные преимущества находятся в совершенно иной плоскости, а именно: за нынешним легкомысленным обликом Cherokee скрыты чрезвычайно интересные инженерные решения, больше нигде среди кроссоверов не встречающиеся. Признаться, ещё пару лет назад термин «расщеплённая трансмиссия» означал для меня не что иное, как карданный вал, разрубленный вдоль на лучины, словно сухое полено. В реальности в недрах Jeep никаких поленьев нет, зато есть конструкция, заслуживающая отдельного разговора. Если коротко, новый Cherokee не имеет привычной раздаточной коробки, при том что пониженная передача у него самая настоящая. Их даже две – по одной на каждый мост. И создаётся понижение не в «раздаточном центре», как было раньше, а прямо «на местах» – то есть в переднем и заднем редукторах. Также есть межосевая и межколёсные блокировки, реализованные более привычным образом, и полностью (с обоих концов) отключаемый вал привода задних колёс. Так что по части подготовки к офф-роуду Jeep по-прежнему на высоте. Более подробно о новой трансмиссии вы можете прочесть в технической подвёрстке, а мы перейдём к интерьеру, тем более что тут тоже есть о чём поговорить.

Багажник вместителен, но процесс погрузки затрудняет высокий порог.

Хорошо, что весь проём защищён пластиковыми накладками

При взгляде на Jeep Cherokee изнутри затихают все споры о дизайне и гармонии. Что-что, а интерьер итальянцы делать умеют. Закрадывается мысль, что во время создания машины они сначала нарисовали салон будущего Cherokee и лишь потом каким-то непостижимым образом присобачили к этим креслам, рулю и приборной панели всю остальную машину. Достаточно беглого взгляда на изгибы центральной консоли, на эти сплошные пяти- и семиугольные элементы со скруглёнными углами, на сиденья, словно вынутые из Alfa Romeo, чтобы беспокойство о будущем модели исчезло навсегда: «Старик, забудь своё квадратное прошлое, оно осталось в ХХ веке! Впереди ещё пара подтяжек и пересадка сердца с заменой огнедышащего бензина на холодное электричество…»

Это не постановочное фото, вся электрика

обновлённого Jeep Cherokee хорошо защищена от воды

Дороги заброшенных окрестностей заброшенного Вышнего Волочка – отличный полигон для проверки подвески, динамики и проходимости. Непреодолимых дорог для Jeep тут нет. Скорость под 170 км/ч он держит легко, и обогнать его в родной стихии может лишь одна машина – Jeep Wrangler. Да-да, вы не ослышались. Вы видели новый Wrangler? От экстерьера до мельчайших деталей этот внедорожник переработан столь глобально, что при всей узнаваемости облика можно говорить о совершенно новой модели. У него изменилось всё! Наклон лобового стекла, передняя часть, оптика, крыша… Даже наклон съёмных верхних панелей другой, и они перестали ломаться при неаккуратном монтаже и течь во время дождя. Это называется генеральная реконструкция. В салоне Wrangler идея стиля и удобства, которая в Cherokee продиктовала лишь общие принципы, устроила настоящую революцию пространства. Представьте, Wrangler стал тих, мягок и разноцветен по части приборной панели… И хотя он по-прежнему немного гуляет из стороны в сторону (когда зависимые мосты ухают в ямы), нет ни раскачки в поворотах, ни признаков «козления», ни скрипа панелей. А ещё он умопомрачительно быстр! И его соплеменнику Cherokee никак не угнаться за Wrangler с мотором 2.0 турбо. Казалось бы, всего два литра, четыре цилиндра и турбина, но динамика столь впечатляющая, что самые рискованные обгоны турбомотор совершает играючи. Без всякого свиста! Кстати, для Wrangler на российском рынке этот двигатель единственный. В Европе версия с ним есть и у Cherokee, но к нам она не пойдёт.

Спереди новый Wrangler легко отличить от предшественника

прежде всего по подфарникам, переехавшим в крылья

Думаете, Wrangler сменил амплуа? Стал более паркетным? Ничуть. Все рычаги переключения передач и раздатки на месте, массивная защита по-прежнему готова встретить удар снизу, передний бампер всё так же выдвинут вперёд. Jeep Wrangler со штатной подвеской идеален на асфальте, и слава предшественника-костотряса осталась в прошлом. Но на бездорожье он мягковат, временами грохочет ограничителями хода и раскачивается. Ну так ведь есть версия Rubicon, лишённая всех этих недостатков. У него и пружины с амортизаторами покрепче, и штатная резина позлее. Он прыгает по кочкам как мячик и на асфальте при аналогичной динамике стоит жёстче. Кроме того, вся линейка Jeep заметно полегчала. У Cherokee вес понижен благодаря композитной задней двери, а у Wrangler всё переднее оперение из алюминия. Плюс более лёгкий мотор.

Отныне скоростным характеристикам автомобилей

Jeep уделяется не меньше внимания, чем внедорожным

В общем, знаменитое семейство, заражённое всепроникающим итальянским вирусом комфорта и стиля, преобразилось до неузнаваемости. Сравнение с предшественниками невозможно. Они проигрывают по всем пунктам, начиная с внешности и заканчивая тонкостями настроек многочисленной электроники. При этом техническая инженерия сохранена и приумножена. Таким образом, в случае с Wrangler мы получаем два, а в случае с Cherokee сразу три уровня подготовки к большему или меньшему бездорожью. Каждая из машин идеально вписывается в свою нишу, и единственное, что может смутить покупателей – это цена и заявленная мощность двигателей, предполагающая немалый налог. Для Wrangler это не так существенно – его купят в любом случае, а вот для Cherokee, ориентированного на широкие народные массы, это может быть принципиально важно.

За изменённой внешностью Wrangler скрыта масса доработок

и настроек, сделавших внедорожник необычайно комфортным

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ JEEP CHEROKEE TRAILHAWK

Длина/ширина/высота: 4 623/1 859/1 669 мм

Колёсная база: 2 705 мм

Колея пер./задн.: 1 594/1 601 мм

Диаметр разворота: 11,6 м

Дорожный просвет: 222 мм

Угол въезда/рампы/съезда: 29,9/22,9/32,2 град.

Объём багажника: 448/1190 л

Трансмиссия: 9АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый V6

Объём двигателя: 3 239 см3

Мощность: 272@6500 л.с.@об/мин

Крут. момент: 315@4300 Нм@об/мин

Передняя/задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.

Дисковые/дисковые: Шины: 235/50 R19

Максимальная скорость: 180 км/ч

Цена: от 3 099 000 ₽

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Идеология технического оснащения Jeep Cherokee предполагает три уровня подготовки к бездорожью:

JEEP ACTIVE DRIVE I

Система привода, наиболее близкая к обычному кроссоверу. Здесь к постоянно работающим передним колёсам автоматически подключаются задние. Пониженной передачи нет. Трансмиссия самостоятельно корректирует ошибки в траектории движения и подавляет как недостаточную, так и избыточную поворачиваемость.

JEEP ACTIVE DRIVE II+

Более продвинутая система. Она включает пониженную передачу с отношением 2,92. Jeep Cherokee с системой Active Drive II получил увеличенный на 25 мм дорожный просвет, а итоговое передаточное отношение для движения на малой скорости у него – 51,2 для 2-литрового 4-цилиндрового рядного двигателя с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Для 3.2-литрового V6 Pentastar полное передаточное отношение составляет 48,3.

JEEP ACTIVE DRIVE LOCK

Самая сложная и одновременно самая технически совершенная. В её состав входят все функции Active Drive II, дополненные блокировкой заднего дифференциала, обеспечивающей превосходную тягу на низких скоростях для передвижения по тяжёлому бездорожью. Система Active Drive Lock входит в стандартное оснащение версии Trailhawk.

Две последние системы как раз и называются расщеплёнными трансмиссиями. Суть их такова: в узлах переднего и заднего редукторов установлены похожие коаксиальные многоходовые муфты включения/выключения вкупе с планетарным редуктором и обычным дифференциалом. Карданный вал привода задних колёс спереди подключается одной из шлицевых муфт, а сзади – дисковой, внутри редуктора. Кардан связан с выходом коробки передач и в любом режиме, кроме отключенного, вращается без понижения. А понижение (одинаковое для передней и задней осей) готовится «на местах» – то есть в обоих редукторах. Всё это управляется электронным модулем, и теоретически переднюю и заднюю пониженные можно включать по отдельности, хотя такие действия, естественно, парирует электроника. Всё задумано ради снижения веса вращающихся деталей, шума и в итоге лучшей экологичности. Дополнительным плюсом расщеплённой трансмиссии стало облегчение туннеля кузова, которому теперь не нужно выдерживать скручивающее усилие от кардана на пониженной передаче. Разумеется, и сам вал привода задних колёс стал легче.

Определённые опасения вызывает техническая сложность коаксиальных узлов переключения и раздачи моментов в каждом редукторе, хотя большую их часть составляют стандартные детали обычных автоматических коробок передач и раздаток. Окончательно разрешить этот вопрос можно только в процессе эксплуатации. По крайней мере в течение жёстких тест-драйвов (как зимних, так и летних) в приводе Jeep Active Drive Lock поломок не выявлено.

Помимо необычной трансмиссии, каждый внедорожник Jeep Cherokee вне зависимости от версии оснащён системой выбора дорожного покрытия Selec-Terrain, которая предлагает пять режимов: Auto, Snow, Sport, Sand/Mud и Rock. Она объединяет модули управления трансмиссией, тормозами, электронной системой стабилизации, коробкой передач, двигателем и, используя специальные алгоритмы, оптимизирует поведение автомобиля на любой поверхности.

JEEP CHEROKEE TRAILHAWK

Уже в базе Jeep Cherokee Trailhawk имеет весь список электронных систем, увеличенные углы въезда и съезда, собственный дизайн передней и задней частей, а также увеличенный на 25 мм дорожный просвет. Кроме того, дополнительные возможности на бездорожье обеспечивает система Jeep Active Drive Lock с функцией блокировки заднего дифференциала, защита днища и традиционные буксировочные крюки красного цвета.

Текст Евгений Хапов

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