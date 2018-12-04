Hyundai готовится выпустить свой первый пикап

В Hyundai не станут разрабатывать что-то ультрасовременное, взяв за основу для будущей новинки концепт Santa Cruz 2015 года. Как заявил изданию Autocar шеф-стилист компании Люк Донкервольке, с его стороны все работы уже завершены, и сейчас дело исключительно за техническими специалистами, готорые готовят автомобиль к конвейеру.

Отвечая на вопрос о сроках выхода пикапа на рынок, дизайнер заявил, что это будет сделано «так быстро, как только возможно». Тем не менее, по оценкам издания, появления серийной версии Hyundai Santa Cruz в продаже не стоит ожидать ранее 2020 года. При этом скорее всего Hyundai будет ориентироваться на рынок Северной Америки, где пикапы пользуются традиционной популярностью. А вот аналогичная модель марки Kia, которая должна выйти еще годом позже, может появиться и на европейском рынке.

Между тем, стоит отметить, что в США наиболее востребованы утилитарные пикапы наподобие Ford F-150 и Chevrolet Silerado, тогда как в планах Hyundai – построить пикап на легковой платформе. В качестве основного претендента на роль донора «тележки» называется Hyundai Tucson: соответственно, пикап Hyundai будет иметь несущий кузов и характер с оттенками спортивности.

Концепт Santa Cruz 2015 года, с которым корейцы начали прощупывать рынок пикапов, был ориентирован не на утилитарное использование, а на людей, ведущих активный образ жизни и перевозящих в кузове пикапа спортивное снаряжение или рекреационную технику. Оснащен концепт был двухлитровым дизельным мотором мощностью 190 л.с.