Призеры Кубка Мира по ралли-рейдам- экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова

Призеры Кубка Мира по ралли-рейдам (FIA World cup for Cross-Country Rallies) в автомобильном зачете — экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова

Кубок Мира по ралли-рейдам 2018 года насчитывал 11 этапов, экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова завершили сезон на третьей позиции. Досадный технический сход на предпоследнем этапе сезона в Марокко не позволил россиянам рассчитывать на 1 место классификации. Обладателем Кубка Мира ФИА по ралли-рейдам в зачете автомобилей досрочно стал поляк Якуб Пшегонски.

Владимир Васильев, пилот, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России по ралли-рейдам. обладатель Кубка мира 2014 года, бронзовый призер ралли Дакар 2014 г.:

«Для нас этот сезон был довольно ярким. В начале зимы мы еще не предполагали, что будем сражаться до последнего за титул, так как для выездов на 11 этапов требуется много времени, которое всегда сложно найти в рабочем графике, но первые подиумы в сезоне вернули азарт, и мы приняли участие практически в каждой гонке. В этом году соперники были непростыми, и хорошо заметно, как вырос уровень. Якуб Пшегонски вырвал победу и, не скрою, нам было интересно побороться с ним. Впереди «Дакар», будем вновь испытывать удачу и бороться за золотого «бедуина»!»

Экипаж Владимира и Константина планирует выступить на «Ралли Дакар – 2019» на автомобиле Toyota под стартовым номером 311. Ралли «Дакар» пройдет с 6 по 17 января на территории Перу и обещает быть как всегда сложным — 70% трасс будет проложено по пескам и дюнам.

Константин Жильцов, штурман, заслуженный мастер спорта России, многократный Чемпион России по ралли -рейдам, обладатель Кубка Мира 2014 года, бронзовый призер ралли Дакар 2013:

«Этот сезон по накалу борьбы можно сравнить разве что с нашим сражением в 2014 году, когда судьба титула решилась в последний день, и мы стали обладателями Кубка Мира. В этом году мы показали стабильность, скорость и профессиональный подход, почти все на всех этапах мы были на подиуме, а в Испании победили в напряженной борьбе. Интересный факт, что в тот год, когда награждение FIA было в Катаре, мы боролись с катарцем Нассером Аль-Аттией, победили и приехали в Доху, где он нас поздравил! Сейчас награждение в России, в Санкт-Петербурге, жаль нам, россиянам, немного не повезло. Поздравляем наших соперников с победой в Кубке Мира! До новых сражений!»

В абсолютном зачете Кубка Мира по ралли –рейдам 2018 Константин Жильцов занимает второе место среди штурманов, Владимир Васильев — третье место среди пилотов.