SsangYong построил багги для Дакара в стиле Rexton

Суперкар для бездорожья построен испанским подразделением компании SsangYong, которое отвечает за спортивные инновации, и получил имя Rexton DKR. Представляет он собой достаточно традиционное багги, в основе которого лежит трубчатый каркас, а силовой агрегат расположен позади сидений. С серийной моделью суперкар роднят, пожалуй, только некоторые детали дизайна передней части.

В движение будущий покоритель Дакара приводится, как сообщает Autocar, восьмицилиндровым бензиновым мотором, развивающим около 450 л.с. При помощи шестиступенчатой секвентальной коробки с карбоновым сцеплением и самоблокирующегося дифференциала он приводит в движение задние колеса: багги будет выступать в классе заднеприводных бензиновых прототипов. Утверждается, что до 100 км/ч этот внедорожник способен разогнаться всего за 4,4 с.

Учитывая особенности маршрута нынешнего Дакара, который проложен в основном по пустыням, многорычажную подвеску багги готовили в первую очередь для преодоления песчаных дюн. Следствием того же самого стали и 17-дюймовые колесные диски с высокопрофильной внедорожной резиной.

Управлять SsangYong Rexton DKR будут экс-чемпион испанского первенства по ралли Оскар Фуэртес и второй пилот Диего Вальехо. Определенный опыт выступления в Дакаре у них уже есть: в прошлом году дуэт, выступая за SsangYong, занял в общем зачете 32 место. В нынешнем ралли-марафон стартует 6 января и пройдет по территории Перу.