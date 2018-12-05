УАЗ обновил грузовик «Профи» и назвал его цены

Легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи» вышел на рынок лишь в октябре 2017 года, а в Ульяновске уже подготовили ему пакет обновлений. Изменения коснулись салона, подвески и оснащения.

Обновленному УАЗ «Профи», в первую очередь, усилили заднюю подвеску, увеличив толщину задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

В салоне — новая шумоизоляция и поручни на стойках кузова для большего удобства при посадке в машину, как у обновленного «Патриота» (мы недавно его тестировали). Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником.

Кроме того, теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль.

Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель.

У дилеров обновленный УАЗ «Профи» в комплектации «Стандарт» со 149-сильным мотором и задним приводом обойдется в сумму от 774 900 рублей. В списке опций — заводское газобаллонное оборудование (для однорядной кабины), полный привод, блокировка дифференциала заднего моста, двухрядная кабина и т.д. Есть и разные варианты надстроек – бортовая платформа с тентом, промтоварный или изотермический фургоны, а также рефрижератор.