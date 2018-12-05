Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen

ГАЗ взял на вооружение двухлитровый дизель концерна Volkswagen. В спецификации для Европы, когда этот мотор соответствует экологическим стандартам Евро-6, он развивает 136 л.с. Однако, для России двигатель был несколько упрощен под более демократичный стандарт Евро-5: официально характеристики мотора будут обнародованы только перед официальным стартом продаж. Зато известно, что комплектуется он новой шестиступенчатой механической КПП разработки ГАЗ.

Как сообщает издание «Авторевю», первые экземпляры таких ГАЗелей уже появились у одного из нижегородских дилеров завода и в ближайшее время обоснуются в шоу-румах еще нескольких местных представителей. А вот полномасштабное шествие новинки по России, судя по всему, стартует как и обещали – в начале следующего года.

При этом в Нижнем Новгороде пока продают только одну модификацию ГАЗели с дизелем VW – бортовой грузовик с короткой платформой. По данным издания, в продажу поступили автомобили из опытной партии, и, возможно, покупатели этих машин станут участниками послепродажного тестирования.

Не исключено, что именно с этим обстоятельством связана неожиданно низкая цена: ГАЗель Next с немецким дизелем оценена в 900 000 рублей, тогда как исполнение с 2,8-литровым 120-сильным (270 Нм) дизелем Cummins стоит как минимум 1,25 млн рублей. Соответственно, перед началом полномасштабных продаж новой модификации ГАЗели ценник может быть и переписан.