Ford Explorer 2019: первые фото салона

На фото, которые выложило издание Autoblog видно полностью новое «многоэтажное» торпедо с большим «парящим» сенсорным дисплеем новой медиасистемы SYNC 3.

В остальном новый кроссовер получит множество мелких доработок экстерьера, которые придадут ему более динамичный и обтекаемый силуэт. К примеру, на ранних фото снаружи уже хорошо различимы более покатая линия крыши, иная оптика спереди и сзади, крупные противотуманки и новая выхлопная система.

А вот по технической части Explorer ждут куда более серьезные изменения. В их числе и смена платформы на новую модульную «тележку» CD6 с возможностью выбора привода между задним и полным, появление новых двигателей (включая трехлитровый 400-сильный V6 от Lincoln Navigator для версии ST), а также имплантация гибридной силовой установки, которая рано или поздно на «Эксплорере» появится.

Премьера нового Explorer ожидается на январском автосалоне в Детройте.

Ford Explorer предыдущей генерации продается в нашей стране с безальтернативным 249-сильным V6 объемом 3,5 л, 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Заплатить за вседорожник придется как минимум 2 799 000 рублей, при этом «Эксплорер» пользуется в России достаточной популярностью. Завод Ford Sollers, где внедорожники выпускаются с июля 2012 года, успел выпустить 20 000 таких машин – юбилейный «Эксплорер» сошел с конвейера в Елабуге относительно недавно. За 2018 год россияне приобрели более 3 тысяч «Эксплореров», что почти на 60% больше, чем в прошлом году.