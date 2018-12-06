В сердце Антарктики

Стартовала сухопутная трансантарктическая экспедиция на российских колёсных вездеходах «Емеля». За 50 дней команда из семи человек, во главе с Василием Елагиным, должна будет пройти на двух машинах в полностью автономном режиме от полярной станции Новолазаревская, расположенной на побережье Земли королевы Мод в Атлантическом секторе, через полюс относительной Недоступности, Южный географический полюс и мировой полюс холода — станцию Восток — до станции Прогресс. Последняя находится на берегу залива Прюдс примерно напротив Западной Индии.

Экспедиция приурочена к 200-летию открытия Антарктиды, а её основная цель – показать возможность свободного длительного перемещения в экономичном режиме по просторам южного континента в отрыве от баз снабжения, без поддержки с воздуха и предварительных забросок топлива на предстоящий маршрут. Зачем это нужно? Для рациональной организации любых полевых научных исследований в будущем. Ведь не секрет, что в наши дни основной дальний транспорт полярников – это авиация и санно-гусеничные поезда.

Они удобны всем, кроме расхода топлива, который ещё терпим при доставке объёмных грузов и больших партий людей на полярные станции, но совершенно не подходит для небольшой команды исследователей, вынужденных автономно кочевать по белым просторам на протяжении длительного времени. Во время экспедиции планируется снять полноценный документальный фильм, который спустя некоторое время выйдет на центральном телевидении. Для преодоления трудностей снежного бездорожья, с которыми предстоит встретиться команде на своём пути, вездеходы укомплектованы лебёдками Comeup и другим полезным внедорожным снаряжением. Пожелаем путешественникам удачи и будем следить за их приключениями!