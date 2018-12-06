Can-Am X Race: лучшие по итогам сезона 2018

7 декабря в Москве состоялось награждение по итогам сезона внедорожной квадросерии Can-Am X Race. Победители и призёры крупнейшей гонки на квадроциклах и мотовездеходах России прошли длинный путь обидных сходов, поражений и побед.

Сезон 2018 стал девятым в истории квадросерии Can-Am. Серия состояла из трёх этапов: в конце апреля спортивную часть открыла гонка в Волгоградской области, затем состязание прошло на территории Удмуртии, а финальный расклад в итоговой таблице соревнования определил этап в сентябре в Челябинской области. Всего в трёх этапах приняло участие 145 спортсменов из пяти стран: России, Казахстана, Украины, Латвии и Белоруссии. Спортивный зачёт состоялся в пяти категориях.

SSV Standard

Победа в первом этапе в Волгоградской области была за экипажем Анатолия Кузнецова / Алексея Смолина, и, казалось, что последующие соревнования тоже будут за ними. Но на 2 этапе в Удмуртии вперёд вырвались Фарит Губаев и Александр Чернов, при этом разница между ними и экипажем Кузнецов / Смолин перед 3 этапом была всего шесть баллов. Этап Can-Am X Race в Челябинской области выиграли Айдар Галеев и Таисия Штанева. Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин финишировали на четвёртой позиции, и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть Can-Am X Race! Как видите, в Can-Am X Race победу нужно действительно добиться!

SSV Sport

За 9 лет проведения внедорожной квадросерии Can-Am в ней приняли участие более 500 спортсменов. Есть одна интересная закономерность — в практике каждого экипажа приходит соревнование, когда он обязан выиграть. Экипаж-победитель Can-Am X Race 2018 года бился за призы на протяжении трёх лет! Как спортсмены собирались, как мотивировали себя и верили, что всё-таки их день настанет, знают только они.

Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин собрали полную коллекцию кубков в сезоне 2018: 1 место за гонку в Волгоградской области, кубок за 2 место на этапе в Челябинской области, и результативная бронза за соревнование в Удмуртии. Венчает коллекцию кубок за серию. Долгожданное и заслуженное золото!

SSV Super Sport

Категория SSV Super Sport — самая многочисленная на Can-Am X Race 2018. В стартовой ведомости каждого этапа значилось более 20 экипажей, а это 50 спортсменов на одинаковой технике (Can-Am Maverick X3 X RS) и разница между ними только в опыте.

Первый этап выиграли Радик Гарифьянов / Ришат Шайхулов, на гонке в Удмуртии первенствовали Раис Минниханов / Вячеслав Мизюкаев, Челябинская гонка была за Сергеем Карякиным и Антоном Власюком.

Абсолютный зачёт

В том, что серия Can-Am X Race развивается и растёт мастерство участников есть один заметный минус – на гонку трудно привлечь дебютантов. Они знают, что в ближайшие пару лет им мало что светит, кроме опыта. Да, опыт необходим, победа должна быть заслуженной и местами «вымученной», но ситуация такова, что есть экипажи, которых может остановить только техническая поломка, которая с современной техникой и правильной командной тактикой бывает крайне редко. Оргкомитет серии принял решение вывести победителей сезона 2017 из SSV Super Sport, оставив им право на победу только в категории Абсолют – зачёте, который учитывает время всех стартовавших экипажей.

Вне SSV Super Sport в сезоне 2018 оказались пилоты Ирек Миннахметов, Рафаэль Фаттахов и Артём Хайруллин. Пилоты в полной мере воспользовались правом сильнейших и доказали свой превосходный уровень: Ирек Миннахметов и его штурман Кирилл Шубин были быстрейшими на 1 и 3 этапах, Артём Хайруллин в паре с Алексеем Кузьмичом забрали золото на гонке в Удмуртии. По количеству набранных баллов по итогам сезона лучшими стали Артём Хайруллин и Алексей Кузьмич; серебро у Ирека Миннахметова и Кирилла Шубина, с 3 местом в Абсолюте Сергей Карякин и Антон Власюк.

ATV

Спортивная борьба в категории ATV ходила по кругу. За три этапа (а это 9 призовых мест) на подиум поднялись 4 спортсмена (к слову, в каждой гонке было от 13 до 15 квадроциклистов). К сожалению, из-за неспортивного поведения одного из участников, зачёт ATV в сезоне 2018 остался без победителя.