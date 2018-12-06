Если первое слово «манометр» понятно всем, то что такое «дефлятор»? А это просто клапан для удобного стравливания излишка давления в шинах, которым оборудуют приборы контроля уважающие себя производители. Именно такой прибор «два в одном» предлагает ARB. Удобно – увидел впереди труднопроходимый участок, присел возле колеса, одним движением и измерил давление, и снизил до нужной отметки. Правда, стоит не забыть еще и об обратном процессе и прихватить компрессор!

Независимо от того, отправляетесь ли вы за город, к бездорожью, или на песчаный пляж, цифровой манометр-дефлятор ARB великолепно дополнит набор вашего оборудования для эвакуации. Благодаря точности измерений до +/- 1 PSI, большому легко читаемому LCD-дисплею с голубой подсветкой и показаниями в различных системах измерения (бары, килопаскали, PSI, и KgF) вы получаете точные данные о давлении в шинах с минимальной погрешностью.

Прибор включается и отключается автоматически, имеет индикатор заряда батареек, которых хватает на 200 часов работы. Шланг длиной 250 мм позволит добраться до любого вентиля, резиновый чехол дисплея и большой чехол для переноски хорошо защищают прибор в полевых условиях.