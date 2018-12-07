Марке Chery снова разрешили торговать кроссоверами Tiggo 3

В рамках проведения плановых проверок ранее было выявлено несоответствие автомобиля требованиям безопасности
В середине ноября Росстандарт выдал предписание российскому офису марки приостановить продажи кроссоверов Tiggo 3. Поводом для этого послужили плановые испытания, которые проводились на полигоне НАМИ. В результате, как сообщает Росстандарт, было выявлено несоответствие автомобиля Chery Tiggo 3 требованиям безопасности по:
- оснащению безопасными стеклами (на сами стёкла сертификаты есть, но их безопасность также необходимо подтвердить на автомобиле);
- обеспечению двусторонней громкой голосовой связи при использовании экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.
Однако, как сообщает сегодня пресс-служба китайской марки, Росстандарт отменил первоначальные требования, и дилеры снова могут возобновить продажи «паркетников». Правда, дистрибьтору Chery теперь предстоит отозвать машины 2018 года выпуска, чтобы провести донастройку эквалайзера модуля ЭРА-ГЛОНАСС, а также заменить динамик системы оповещения.
Кроме того, в Одобрение типа транспортного средства будет вписана необходимая информация, касающаяся безопасности установленных стекол. «Таким образом, в отношении пассивной безопасности кроссоверов Tiggo 3 [… ] нет причин для беспокойства, так как автомобили полностью соответствуют требованиям Правил ООН 94-01», — отмечает пресс-служба марки.
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