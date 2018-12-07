Марке Chery снова разрешили торговать кроссоверами Tiggo 3

Однако, как сообщает сегодня пресс-служба китайской марки, Росстандарт отменил первоначальные требования, и дилеры снова могут возобновить продажи «паркетников». Правда, дистрибьтору Chery теперь предстоит отозвать машины 2018 года выпуска, чтобы провести донастройку эквалайзера модуля ЭРА-ГЛОНАСС, а также заменить динамик системы оповещения.