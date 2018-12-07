В России стартовали продажи обновленного Nissan X-Trail

Компания Nissan объявила старт российских продаж обновленного кроссовера X-Trail, производство которого, как и прежде, локализовано на заводе в Санкт-Петербурге. Долгий выход модернизированного «Икс-Трейла» в представительстве объясняют глубокой адаптацией паркетника для РФ. Подвеска стала комфортнее, салон — тише, а список базового оснащения был расширен.

Самый доступный Nissan X-Trail в комплектации XE с 2-литровым атмосферником на 144 л.с., 6-МКП и передним приводом стартует с отметки 1 574 000 рублей. Модель с мультимедийной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 808 000 рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 073 000 рублей (для комплектации LE Yandex). Входящая цена за мотор 2,5 л на 171 л.с., вариатор CVT и 4WD составляет от 1 930 000 рублей. В самой богатой комплектации LE Top обновленный X-Trail составляет 2 234 000 рублей. Сохранили кроссоверу и дизель 1,6 л dCI (130 л.с.), который сочетается только с механикой и полным приводом, а стоит при этом от 1 890 000 рублей.

Комплектации новинки были значительно переработаны с учетом российских климатических условий. Например, начиная с версии SE+ автомобиль, кроме подогрева лобового стекла и передних сидений, имеет подогрев руля и задних сидений. В список стандартного оснащения X-Trail также входят система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist и система активного контроля траектории движения (АТС).

Еще X-Trail получил системы остановки перед препятствием (FEB) и обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также адаптивные фары головного света (AFS) – в зависимости от скорости автомобиля и положения рулевого колеса система направляет световой пучок в сторону поворота на угол до 15 градусов.

Обновленный X-Trail оснащается функцией автоматического открытия двери багажника движением ноги под задним бампером. Также дверь можно открыть из салона, с кнопки на двери багажника или на ключе.

Получил X-Trail и систему Яндекс.Авто, объединяющую сервисы от навигационной системы Яндекс.Навигатор до Яндекса.Музыки и прогноза погоды. Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей. Клиенту доступны две комплектации с системой Яндекс.Авто: LE Yandex и SE Yandex.