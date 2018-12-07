Обновленный Mercedes-Benz V-Класса: сроки премьеры

Официальная премьера обновленного семейства вэнов Mercedes-Benz V-Класса и Vito пройдет уже в конце января 2019 года. Об этом АвтоВестям стало известно из собственных источников в компании Daimler; к тому же информацию о сроках дебюта косвенно подтвердили в российском представительстве марки. Европейские продажи обновленных V-Класса и Vito должны стартовать весной, а в Россию новинки теоретически могут приехать во II половине 2019 года.

По информации издания Автовести, в первую очередь, обновление V-Класса затронет внешность: немного изменится стилистика передней части кузова, появится более современная LED-оптика новой формы с иной светографикой, иные фонари, другая решетка радиатора и новые бамперы. На заглавном изображении мы попытались представить, как может измениться экстерьер модернизированного V-Класса.

В целом стилистику подтянут до уровня всех легковых «Мерседесов» 2018-2019 года, а в чем-то дизайн будет перекликаться и с новым «Спринтером».

Данных о рестайлинге интерьера чуть меньше. Обновленный V-Класс, вероятно, получит новую переднюю панель с большой горизонтальной доской, на которой разместится опциональная цифровая приборка и современный мультимедийный комплекс MBUX. У Vito, как и прежде, интерьер будет отличаться более аскетичным оформлением, зато медиасистема MBUX будет дополнена профессиональным телематическим комплексом Mercedes PRO, который оптимизирует многие логистические процессы.

В списке оснащения должны появиться новые опции комфорта, а системы безопасности будут дополнены новыми электронными ассистентами.

Текущее поколение Mercedes-Benz V-Класса с индексом W447 выпускается с 2014 года, так что больших технических обновлений здесь ждать не стоит. Основу моторной гаммы составит 2,1-литровый турбодизель OM 651 ориентировочной мощностью 136-190 л.с., работающий в паре 7-ступенчатым автоматом 7G-Tronic Plus или 6-ступенчатой механикой. В базе у Vito останутся дизели 1,6 л от компании Renault, а V-Класс сохранит еще и бензиновый турбомотор 2,0 л. Все агрегаты будут соответствовать классу Euro 6d-temp. У люксового V-Класса привод будет только задним или полным 4Matic, в то время как начальные Vito останутся переднеприводными.