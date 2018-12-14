Особое мнение. Land Rover Discovery

Сначала родители мечтают, чтобы их отпрыск заговорил и пошёл, а потом — чтобы хоть немного посидел и помолчал

Нет лучшего воспитания, чем путешествие. Идеален, конечно, пеший поход, но он заметно сокращает мобильность и скорость передвижения, поэтому автопутешествие сегодня даже предпочтительнее. Как радостны сборы, каким счастьем светятся лица детей, как вдохновенно составляется маршрут. Пусть даже всего лишь к ближайшей речке на пикник… Словом, всё прекрасно, пока детей не больше двух. Появление третьего уже создаёт проблемы. Куда посадить малыша? Сзади со старшими ему скучно, и рядом нет мамы, маму назад — скучно папе, а если детей четверо или пятеро, то всем попросту не хватает мест. Первое что приходит в голову — минивэн, или микроавтобус. Но тогда уже не съехать с асфальта, и о пикнике на озере можно забыть. К счастью, в какой-то момент автомобилестроители догадались делать внедорожники семиместными, что в итоге привело к появлению Land Rover Discovery — лучшего, по нашему мнению, семейного полноприводного автомобиля… Собственно, поэтому мы его и выбрали.























В числе неоспоримых плюсов внедорожника — симпатии прекрасной половины









Хорошо, что традиции живут несмотря на смену поколений. Скамейка в багажнике Discovery по-прежнему удобна, а пятая дверь всё так же защищает от дождя



Как я уже не раз говорила, прибавление в семействе — мощный катализатор логистических проблем. И раньше для того чтобы выбраться на прогулку в парк или поехать на выходные на дачу, нам приходилось формировать караван из двух машин. А если планировалось посетить бабушек или друзей, то парковка каравана в тесноте московских дворов превращалась в целое приключение с призом в виде воссоединения семьи. А ведь тут ещё и характеры, и темпераменты, и разница в возрасте. Ни для кого не секрет, что девочки — существа весьма эмоциональные, а мальчики упрямы и непоседливы. Такой гремучий коктейль за несколько часов дороги способен вывести из себя самую терпеливую маму, не говоря уж о папе, которому ещё и рулить. Поэтому второй и третий ряды Discovery были сразу отданы детям, и они уже на своей территории решали вопросы сиюминутных обид, предпочтений и настроений. Забиться на галёрку от надоедливых взрослых норовят те, что постарше, а младшие, напротив, с удовольствием размещаются поближе к родителям. Вернее, родители оказываются в зоне доступа отпрысков… То попить, то поиграть, то планшет сел, то сто вопросов в минуту. А это вечное: «А когда мы приедем?» Лишь самый младший пока не имеет права голоса и каждый раз смиренно садится в заранее забронированное комфортное кресло, радуясь любому соседству. Хотя крепления IsoFix есть и на третьем ряду, но туда малышей сажать не стоит, равно как и тех, кого укачивает в дороге.





Каждая деталь кузова аэродинамически безупречна,

что заметно экономит топливо на высоких скоростях



В общем, кто бы ни оказался на галёрке (подростки, чтобы выглядеть самостоятельными, или дети помладше, чтобы не доставать подростков), всем там будет вполне удобно. Третий ряд — это полноценные места, обеспечивающие и комфорт, и безопасность. Кроме того, благодаря интеллектуальной функции складывания, эргономика пространства находится буквально на кончиках пальцев — управлять вторым и третьим рядами можно при помощи системы Touch Pro на передней консоли или напрямую с кнопок, расположенных рядом с сиденьями. Хотя, как правило, наш Disco перевозит не всех сразу, а только «ограниченный контингент» семьи. И тут, кстати, есть ещё один бонус — скомпоновать салон под конкретную поездку можно заранее при помощи мобильного приложения, что хоть и звучит немного фантастично, но значительно упрощает жизнь.





Комфорт в дальней поездке важен всем,

но больше всего его ценят самые маленькие пассажиры



Пожалуй, единственное, что до сих пор является поводом для споров — это дорожные развлечения. Кто-то требует поставить личный плей-лист, кто-то голосует за мультфильмы, кому-то интереснее деловые радиостанции или подкасты. Но в итоге инфобитву выигрывает тот, чей смартфон первым оказывается подключённым к аудиосистеме через провод. Именно через провод! Потому что система воспринимает проводное подключение более приоритетным, чем Bluetooth, и автоматически начинает воспроизведение. Кстати, как недавно выяснили те самые британские учёные, к базовым потребностям современных людей теперь относят не только сон и еду, но и наличие под рукой зарядного устройства и интернета. Так что баталии на задних рядах быстро утихают — старшие сразу переходят в режим «наушники», пользуясь тем, что на третьем ряду есть свои USB-разъёмы. К слову, в салоне предусмотрено девять точек подключения, в том числе и быстрая 5-амперная зарядка. Ну а взрослые на передних сиденьях, обычно без лишнего кровопролития могут договориться, что именно стоит послушать.





Разместить в машине семерых — немалый труд.

Сделать их пребывание нескучным — талант!



По европейским канонам Discovery пятого поколения — полноразмерный внедорожник. При этом выглядит он очень элегантно, являясь по сути тем самым балансом брутальности и изящества, массы и мощности, управляемости и проходимости. Впрочем, в дальней поездке из всех его характеристик на первое место выходит плавность хода. Ведь многочасовая тряска, или, что ещё хуже, укачивание, кого угодно приведёт в уныние. Но британцы, похоже, знают толк и в путешествиях, и комфорте. Причём пятый Discovery в сравнении с предшественниками ещё и заметно прибавил в спортивности, но это вовсе не стало синонимом жёсткой подвески или шумной отработки неровностей. Малыш спокойно спит, пока мы срезаем по просёлку, а старшие вполне могут что-нибудь почитать, когда мы выскакиваем обратно на шоссе. И да, чудес не бывает, на грейдере особо не почитаешь, но в салоне по крайней мере нешумно, ничего не дребезжит и не скрипит. Кроме того, на шоссе, по нашему опыту, в понятие безопасности входит и способность автомобиля быстро разогнаться или уверенно ускориться на ходу. Экстренных торможений, к счастью, нам испытывать пока не довелось, а вот обгоны проходят легче лёгкого — даже не ощущаешь, как переключается коробка. Запас тяги становится решающим аргументом и на бездорожье, которое так или иначе есть почти во всех наших поездках за город. В спорт мы, конечно, не суёмся, но в обычных условиях преграду достойную Discovery надо ещё поискать. И колея, и броды, и заболоченные участки лесных дорог — всё покорялось нам без особого труда, нужно только не забывать включать Terrain Responce в тот режим, который похож на то, что ты видишь перед собой. У нас это чаще всего «Грязь/колея», хотя порой хочется «Песок». И чтобы до горизонта…





Камеры обзора, конечно, нужны,

но гораздо важнее большие зеркала



В общем, наш Disco — не только умник и красавец, но и мультифункциональный трудяга. Доставить детей в гимназию, развезти по тренировкам, выехать за город, не забывая про деловую и культурную жизнь (подробнее об этом мы расскажем в следующих номерах). Без этой машины трудно представить себе жизнь нашей большой, эмоциональной и беспокойной семьи.





Текст и фотографии Анастасия Шилова



