Особое мнение. Mitsubishi Pajero Sport

Высокий клиренс, рамная конструкция, неразрезной задний мост с принудительной блокировкой, трансмиссия Super Select и отлично настроенная электроника позволяют Mitsubishi Pajero Sport ввязываться во внедорожные приключения любой сложности. Но, как известно, комфорт и управляемость требуются не только на офф-роуде… Поэтому мы отправились на полигон в Бронницы и попробовали оценить бестселлер от Mitsubishi на асфальте и других твёрдых покрытиях.







Высокая посадка, хороший обзор и крепкие

рукоятки на стойках — интерьер Pajero Sport

отлично приспособлен к бездорожью



Тут нет знака «Стоп», но, прежде чем выехать на бетонку, местные останавливаются на перекрестке, истово крестятся и с опаской оглядываются по сторонам. В этом нет ничего удивительного, ведь некоторые «транспортные средства», которые проносятся здесь так же часто, как НЛО над «Зоной 51», легко разнесут в щепки небольшой двухэтажный коттедж и как ни в чём не бывало поедут дальше. А уж обычную легковушку и вовсе не заметят. Между тем, пятикилометровая испытательная дорога НИИ 21 Министерства обороны РФ для окрестных дачников — единственная возможность пробраться к родным фазендам. Именно пробраться, потому что даже центральная часть трассы, построенная из бетонных плит ещё в середине прошлого века, изобилует воронками глубиной с колесо, а съехать на обочину просто немыслимо, потому что она создавалась для убийства крепчайших шасси военных автомобилей. Так что Бронницкая бетонка идеальное место для дорожных испытаний, и если уж здесь машина не пошла винтом, то с любыми городскими недоразумениями вроде плохо уложенных люков, трамвайных путей и высоких бордюров справится точно.





Высокая посадка, хороший обзор и крепкие рукоятки

на стойках — интерьер Pajero Sport отлично

приспособлен к бездорожью



Вот, к примеру, булыжная мостовая, но не выглаженная до зеркального блеска, как в районе Московского зоопарка, а настоящая, с грозно торчащими камнями, один вид которых заставляет в сотый раз пересчитать в уме стоимость деталей подвески… Но нам-то терять нечего, и я направляю Mitsubishi Pajero Sport на камни, одновременно пытаясь ускориться: десять, двадцать… сорок километров в час — это порог относительно комфортной скорости, на которой экипажу японского внедорожника становится не по себе, но пломбы из зубов ещё не вылетают. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, и это один из лучших результатов… Следующим номером программы значится частая, строго поперечная волна — идеальная возможность проверить работу подвески на отбой и максимальное сжатие. Pajero Sport на ней изрядно покачивает, и ехать быстрее 20 км/ч нет никакого желания. Хотя немного ускориться вроде бы можно, ведь кроме вполне логичной для таких условий качки, никаких неприятных ощущений нет. На фото видно, что передние колёса отрываются от бетона на несколько сантиметров, при этом ударов по отбойникам не чувствуется ни на ходе сжатия, ни на разжатии, руль не рвётся из рук, автомобиль под контролем, и приземления мягкие. Недаром чемпион ралли «Париж — Дакар» Хироси Масуока ещё на первой презентации нынешнего поколения Pajero Sport исполнял прыжки с отрывом всех четырёх колёс. Похоже подвеска «Спорта» действительно способна на героические подвиги.





В асфальтовых дисциплинах Pajero Sport настораживает

лишь большими кренами. А значит, в крутом вираже

нужна скорость поменьше



Косая шахматная волна после поперечной уже не пугала. Тут главное — держаться за руль, чтобы не удариться головой о стойку, когда машина переваливается с боку на бок. И только на участке с бетонными шпалами я впервые почувствовал себя по-настоящему некомфортно, да и то лишь потому что испытательная трасса строилась для колёс гораздо большего диаметра, чем у Pajero Sport. И зафиксировав возможность легко переехать рельсы какой-нибудь заброшенной железнодорожной ветки в Новой Москве, я с удовольствием уступил дорогу огромному шестиосному ракетовозу, давно маячившему в зеркале заднего вида.





Все нюансы текущего состояния полного

привода отражены в простом и понятном

фирменном индикаторе Mitsubishi



Знакопеременные препятствия с регулярным вывешиванием по сравнению с волнами, шпалами и булыжниками показались лёгкой прогулкой. Геометрия у внедорожника отличная, запас пространства под бамперами большой и на самых высоких диагональных перевалах колёса Mitsubishi не повисали в воздухе, а просто разгружались до потери сцепления с покрытием. В таких условиях даже не потребовалось подключать дополнительные возможности — противобуксовочная система в авторежиме 4Н моментально перекидывала тягу на колёса с надёжным зацепом. Энергоёмкость подвески Mitsubishi Pajero Sport настолько велика, что обычному водителю, чьи маршруты пролегают между работой, домом и дачей, они покажутся безграничными. Но особенно радует, что даже в сложных условиях «Спорт» остаётся довольно комфортным, а от нашей дикой встряски не проснулся ни один сверчок — салон молчит, как партизан на допросе. Похоже, в Калуге научились собирать внедорожники.





Хорошая боковая поддержка и мягкая кожа сидений —

не последнее дело при резких манёврах на разбитом покрытии



Что ж, пора заняться упражнениями на ровном асфальте, не зря же мы брали с собой конусы. Расставляем змейку, переводим трансмиссию в заднеприводный режим 2H селектором на центральном тоннеле — поехали! Сорвать «Спорт» в занос не получается — сухо, зацеп хороший, а система динамической стабилизации совершенно не позволяет лихачить. Отключаем её и снова заходим на траекторию. Несмотря на впечатляющие крены, разгруженные внутренние колёса не отрываются от земли, ведь ESP на самом деле лишь вздремнула, но, едва почувствовав опасность, моментально включилась в работу и плавно снизила скорость. В универсальном режиме 4H, когда крутящий момент поступает к передней оси через самоблокирующийся межосевой дифференциал типа Torsen, тоже можно ездить постоянно, без ограничений по типу покрытия. Так что повторяем заезды. С подключённым передком MPS чуть медленнее на разгоне, не так живо реагирует на педаль газа, немного тяжелее крутится руль, и если в 2Н ещё были намёки на снос передних колёс, то в 4Н добиться этого не удалось. Хотя мы старались.





Задействовав блокировки Pajero Sport способен

забраться на крутой подъём, но ещё лучше он делает это ходом



Примерно так же Mitsubishi Pajero Sport ведёт себя и в обычной жизни, поэтому летом не стоит забывать про езду на заднем приводе — динамика будет чуть лучше, а расход топлива чуть меньше. Впрочем, новый 2.4-литровый турбодизель 4N15 мощностью 181 л. с. в любом случае не обжора — маршрутный компьютер показал в среднем 8,3 л на сотню, несмотря на пробки и суицидальные кавалерийские обгоны на трассе. Вообще надо сказать, слово «спорт» в его названии — не пустая бравада. На дороге внедорожник собран и боевит, не досаждает сильными кренами при резких перестроениях и отлично стоит на курсе. Восьмиступенчатый автомат плавный и расторопный, к тому же можно вручную переключать передачи подрулевыми лепестками. В топовой комплектации Ultimate у Pajero Sport большой набор систем активной безопасности: мониторинг слепых зон, система оповещения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля, система предотвращения столкновений при парковке, адаптивный круиз-контроль, парктроник и четыре камеры кругового обзора. Задняя камера, мультимедийка Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона, электроприводы передних сидений, подогрев обоих рядов и руля положены «Спорту» начиная с версии Instyle. Двухзонным климатом, бесключевым доступом, кнопкой «Старт/стоп», боковыми подушками и шторками безопасности оснащены все версии, кроме начальной комплектации Invite с шестиступенчатой механикой. Неплохой набор для любого городского автомобиля, а за рулём внедорожника к ним добавляется высокая посадка, отличный обзор, просторный салон и огромный багажник с ровным полом, вместимостью до 1 624 л (со сложенным вторым рядом), а также уверенность в том, что вы сможете с честью выйти из любой ситуации, которая поставит в тупик владельца обычной легковушки. Да и просто поискать приключений ради собственного удовольствия…

Лично мы отправились искать приключения на внедорожную часть полигона к тарированным горкам, построенным для испытаний полноприводных грузовиков. Правда, пришлось немного подождать, пока сервопривод включит пониженную передачу (долгое переключение между режимами — особенность, передающаяся у Pajero Sport по наследству). Зато она в полной мере компенсируется прекрасной работой противобуксовочной системы, способной подстраиваться под конкретные условия. На выбор есть несколько программ «Грязь/снег», «Песок», «Гравий», «Колея». Штатной блокировкой заднего дифференциала пользоваться почти не приходилось, тем более что одновременно с её подключением вырубаются все электронные помощники. Даже ABS. На крутом грунтовом подъёме электроника оказалась полезнее, противобуксовочная система прикусывала буксующие передние колёса до полной остановки, наверх удалось подняться без разгона, а съехать вниз помогла система помощи при спуске, которая с успехом заменяет старый джиперский приём с включением первой пониженной.

В общем, надо признать, что Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения — один из немногих по-настоящему универсальных автомобилей. Вот только цена заставляет спуститься с небес на землю — в минимальной комплектации с механической КПП он стоит от 2 339 000 рублей, а за полностью оснащённый дизельный «Спорт» калужской сборки с автоматом просят 2 997 000 рублей. С другой стороны, реальной альтернативы Pajero Sport на отечественном рынке нет, а единственный достойный конкурент — Toyota LC Prado — ещё дороже.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 DI-D 8AT

Длина/ширина/высота: 4 785/1 815/1 805 мм

Колёсная база: 2 800 мм

Колея пер./задн: 1 520/1 515 мм

Объём багажника: 673/1 624 л

Снаряжённая масса: 2 095 кг

Трансмиссия: 8 АТ

Тип привода: Постоянный полный, с межосевым дифференциалом и возможностью отключения передней оси

Тип двигателя: Дизельный, турбо R4

Объём двигателя: 2 442 см3

Мощность: 181/3 500 л. с.@об/мин

Крут. момент: 430@2 500–4 500 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Зависимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 265/60 R18

Цена: 2 597 000 ₽ — 2 997 000 ₽





Геометрия

Угол въезда: 30°

Угол съезда: 24.2°

Угол рампы: 23.1°

Дорожный просвет: 218 мм





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Mitsubishi Pajero Sport — классический рамный внедорожник. Подвеска пружинная, спереди — независимая на поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост. Раздаточная коробка с передаточным отношением 2.57 на пониженной передаче. Постоянный полный привод Super Select с межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen и возможностью отключения передних колёс на хорошей дороге. На бездорожье можно принудительно заблокировать межосевой и задний межколёсный дифференциалы, а также воспользоваться продвинутой противобуксовочной системой с возможностью выбора типов покрытия. Двигатели — 2.4-литровый турбодизель мощностью 181 л. с. и 3.0-литровый 209-сильный бензиновый атмосферник. Начальная комплектация с дизельным мотором оснащается шестиступенчатой механической КПП, все остальные версии — восьмиступенчатым автоматом.

Текст Алексей Григорьев

Фотографии Андрей Кузин



