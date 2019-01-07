Особое мнение. Тюнинг Hummer

Я скучаю по тем временам, когда можно было смело заехать во двор любой московской многоэтажки на полноразмерном американском внедорожнике, не испытывая приступа клаустрофобии из-за припаркованных друг на друге легковушек местных жителей. Я скучаю по временам, когда на паркингах у торговых центров высота не ограничивалась двумя метрами, а разметка позволяла не только втиснуть туда Hummer, но и открыть дверь, не рискуя упереться ею в соседнее авто.

За последние годы многое изменилось. По моим наблюдениям, всего лишь 5% автолюбителей готовы рискнуть приручить динозавра или на худой конец купить автомобиль возрастом чуть моложе мезозойской эры. Я один из них. Шесть лет назад я плотно подсел на автомобили с большой буквы «Х» — настоящие, бескомпромиссные, наплевавшие и на Гринпис, и на прочих защитников окружающей среды, автомобили марки Hummer. В них есть то, чего лишены все эти многочисленные «Логаны» и «Фокусы» — идея, ради которой они изначально создавались, и частичка души, которую в них вложили конструкторы и дизайнеры. Я отчётливо помню момент, когда впервые сел в свой только что купленный Hummer. Мне показалось, я нарушил пространственно-временной континуум и мгновенно переместился в начало девяностых — уж слишком аскетичный салон, невнятный руль, вялые тормоза. Да ещё и отсутствие обычных для нашего времени опций — подогрева зеркал, бортового компьютера, магнитолы с mp3… Но знаете, что-то меня в нём зацепило. Я почувствовал, что эта машина, даже раненая, довезёт домой, не бросит посреди тундры, леса, поля, города… В кругу автомобилистов Hummer вызывает или восторг, или полное отрицание, но равнодушных я ещё не встречал.







Брутальный и очень

харизматичный Hummer H2 давно не выпускается, а жаль.

Так и хочется воскликнуть: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться….»





IT`S ALIVE! ALIVE!

Давайте познакомимся поближе. Первый Hummer H2 сошёл с конвейера в далёком 2002 году. В нём стоял двигатель объёмом 6 л и четырёхступенчатый автомат. В 2008 году двигатель заменили на современный 6.2 л в связке с более надёжной АКПП 6L80E, но было поздно. В 2009 году руководство GM объявило, что в рамках реструктуризации компании планирует избавиться от Hummer. А жаль. Пожалуй, это один из немногих автомобилей, который останется вне времени. Мой «Штирлиц» был выпущен в 2005 году на заводе в Луизиане, привезён к нам в начале 2007-го и сразу же отправлен в студию аэрографии менять внешность. Рисунок выполнили в стилистике фильма «17 мгновений весны» — национальная классика, понятная только советскому человеку. Будем откровенны, на каждый день, особенно в условиях Москвы, этот здоровяк не слишком удобен — жрёт много, парковать негде, соседи по пробке молятся при виде колеса размером с Daewoo Matiz. Так что «Штирлица» я использую как экспедиционный автомобиль, который помогает добраться в самые труднодоступные уголки страны.





Интересно, что подумал бы пастор Шлаг, если бы

путешествуя по горным склонам на лыжах,

увидел подобный пейзаж?



Мы были на Кавказе, объехали Кольский полуостров, Архангельскую и Вологодскую области. Мы вообще любим путешествовать. Для нас нет ничего лучше, чем сесть в машину и поехать куда-нибудь подальше от пыльных городов и туристических маршрутов. Едешь себе с крейсерской скоростью 100 км/ч, никуда не торопишься, сын смотрит мультики на потолочном мониторе, собаки спят в багажнике, а красивые виды не спешат от тебя убегать. Медленная езда по трассам даёт возможность поразмышлять о жизни и, конечно, понаблюдать за автомобилями других искателей приключений, встречающихся на пути. Например, в прошлом году на Терском берегу нам попалась Toyota Land Cruiser 70 с немецкими номерами и пожилой парой на борту. Машина была отлично подготовлена: две запаски с грязевой резиной, сэнд-траки, канистры с топливом, лебёдка, шноркель, маркиза на крыше и спальник в задней части салона… За время поездок мы тоже накопили некоторый опыт подготовки, и вот наш список самого необходимого.





Тюнинг внедорожника считается законченным только тогда,

когда каждая мелочь доведена до совершенства



— Колёса увеличенного диаметра и шины для преодоления сложных покрытий. Hummer H2, пожалуй, единственный серийный автомобиль, на который можно установить 37 дюймов без дополнительного лифта кузова. Весь прошлый сезон я отъездил как раз на таких. Правда, в этом году пришлось перейти на более гуманный размер и поставить Nitto Mud Grappler 35х12.5 R20 на дисках KMC Rockstar. Гудят грязевые покрышки как подбитый немецкий бомбардировщик, но чего не сделаешь ради красоты.

— Два грузовых бокса Atlant Dynamic 504. Свободное место в машине — это самый ценный ресурс в путешествиях с семьёй. Когда вы собираетесь в дальнюю поездку, багажник стремительно заполняется сумками, палатками, продовольствием, и обычно всё заканчивается тем, что собаки вынуждены спать на переднем подлокотнике, потому что всё вокруг заставлено вещами. К счастью, крыша Hummer чуть больше стола для пинг-понга, что позволило установить сразу два грузовых бокса Atlant Dynamic по 500 л каждый. Теперь в них помещается большая часть вещей из багажника, а также всё туристическое снаряжение.







Грамотно спрятать лебёдку — большое искусство



— Лебёдка скрытой установки. Когда путешествуешь одной машиной, которая весит 3,5 тонны, у тебя нет права на ошибку. Застрять можно всего за минуту, а вот выбраться не каждый трактор поможет. Поэтому я установил лебёдку за передний бампер. Выбор пал на Tungsten T12000. Её тягового усилия хватает, чтобы вытащить тяжёлый автомобиль.

— Пневмосистема для подкачки колёс. Для движения по глубокому снегу, песку или каменистой дороге неизбежно приходится спускать шины, поэтому вопрос быстрой подкачки для меня очень актуален. Представьте, сколько нужно времени, чтобы восстановить давление в колесе диаметром 35 или 37 дюймов. Для решения этой задачи я установил систему, собранную на компрессоре Berkut R24 Pro с двумя дополнительными ресиверами по 10 л. Давление в системе — 10 атм. Быстроразъёмные соединения аккуратно вывели с двух сторон в проём передних дверей. Теперь нет необходимости открывать капот, чтобы подключить компрессор к аккумулятору, не нужно мучиться с коротким шлангом, который может и не дотянуться до всех четырёх колёс огромного внедорожника.







Чувствительным владельцам лучше не видеть

работ над силовым обвесом.

Но именно в таком огне рождается по-настоящему сильное железо



— Система Bird View. Четыре камеры по кругу. На внедорожнике шириной 2,063 метра система кругового обзора должна прилагаться к договору купли-продажи. Представьте, какой стресс можно пережить, заехав на Hummer во двор, плотно заставленный автомобилями? Спокойно себя чувствовать в такой обстановке помогают четыре камеры кругового обзора — спереди, сзади и в боковых зеркалах.

— Усиленная АКПП, Heavy Duty. Самая затратная часть в путешествиях на машине с пробегом больше 200 тыс. км — это её техническая подготовка к дальней поездке. Когда у вас такой пробег, выйти из строя может всё что угодно, и лучше, если это случится в городе, а не где-нибудь в тундре. Приходится изучать, как работают основные агрегаты — раздатка, АКПП, мосты, двигатель. Если возникают хоть малейшие замечания — ремонтировать, не дожидаясь поломки в дороге. Так, перед нашей последней поездкой на Кольский, мне пришлось перебрать автомат. Диагностика показала большой износ фрикционных элементов, и я решил разобрать коробку и установить усиленные компоненты. Теперь, если, конечно, не рвать её на бездорожье, доработанной коробки должно хватить надолго.

Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с маркой Hummer. Да, он не идеален. Его салон скрипит, а расход бензина заставляет плакать по ночам в подушку. Иногда он ломается, и далеко не всегда запчасти можно найти на складе в Москве. Но есть в этой машине что-то такое, что позволяет закрывать глаза на все его недостатки. Каждый раз, когда я поворачиваю ключ в замке зажигания, моё сердце начинает биться в такт с бархатистым рыком его шестилитрового мотора. И это дорогого стоит! Так что советую вам, друзья, не бояться динозавров. Они подарят больше эмоций, чем безликие мыльницы, которые, проживая тусклую и короткую жизнь, не оставляют никакого следа ни в автомобильной истории, ни в наших сердцах.

Текст и фотографии

Павел Костюрин



