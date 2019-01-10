Тест-драйв Haval H9. У него есть всё

В переводе с английского Have it all означает «иметь всё». Убираем из этой фразы местоимение «it» и готово название для молодого, но весьма амбициозного китайского бренда — Haval. Посмотрим, соответствует ли флагманский внедорожник марки смелому заявлению маркетологов

Мы воспринимаем мир через ощущения, и, впервые оказавшись за рулём Haval H9, невольно удивляешься высокому уровню его качества. А после недавнего обновления Н9 стал выглядеть ещё дороже, при том что цена его единственной комплектации Elite хоть и немаленькая, но вполне приемлемая — 2 490 000 рублей с бензиновым двигателем и 2 560 000 с дизелем. Основной конкурент — Toyota Land Cruiser Prado с механической КПП и бензиновым атмосферником — стоит 2 412 000 рублей, с мотором на тяжёлом топливе и АКПП — от 3 138 000 рублей, а в близких к H9 по уровню оснащения комплектациях японский внедорожник ещё больше вылезает за три миллиона. В нынешних условиях это очень веская причина, чтобы повнимательнее присмотреться к его китайскому сопернику, а отчасти и родственнику, ведь неспроста у них даже на первый взгляд много общего…







В основе Haval H9 лежит мощная лонжеронная рама, созданная по образу и подобию рамы TLC Prado 120, а кузов настолько похож на дорестайловый Prado с индексом 150, что их легко перепутать. Однако статусная, узнаваемая внешность — не единственное его достоинство. Все кузовные панели H9 (кроме крыши) оцинкованы, а значит, надёжно защищены от коррозии. Качество окраски отличное, стыки ровные, да и в целом придраться не к чему.







Принципиальная схема подвески у TLC Prado и Haval H9 одинаковая: спереди — независимая пружинная двухрычажная, сзади — зависимая на продольных рычагах с поперечным стабилизатором и тоже на пружинах. Правда, на этом сходство заканчивается, трансмиссия у «Хавейла» совсем другая. Задний неразрезной мост Dana 44 — проверенный десятилетиями, надёжный агрегат американской внедорожной школы. Подобными мостами до сих пор оснащаются легендарные Jeep Wrangler, а у Haval он ещё и дополнен блокировкой межколёсного дифференциала Eaton с электронным управлением. Крутящий момент между осями распределяет двухступенчатая раздаточная коробка BorgWarner TOD. На повышенной передаче тяга к передним колёсам передаётся через многодисковую муфту (у того же Wrangler она появилась лишь в последнем поколении). Надёжная, стойкая к перегреву муфта позволяет не только экономить топливо, но и не задумываться о том, включен ли режим 4х4 — при пробуксовке задних колёс электроника сама подключает передние. А вот с переходом на пониженную передачу передняя ось подключается жёстко, в обход муфты, как у классических внедорожников с приводом типа Part Time.







Обновлённый Haval H9 получил современный восьмиступенчатый автомат ZF 8HP70 с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками. Коробка, особенно в сочетании с бензиновым мотором, очень плавно перебирает ступени, почти не задумываясь ни на старте, ни при резком нажатии педали газа с хода, и легко позволяет тормозить двигателем. Кстати, о двигателе. Оба мотора H9 — собственные разработки компании, но с европейскими корнями. Так, двухлитровый 245-сильный бензиновый турбомотор 4C20А с цепным приводом ГРМ, непосредственным впрыском, турбиной BorgWarner и системой изменения фаз газораспределения VVT ведёт свою родословную от Volkswagen, а 190-сильный дизель GW4D20T с битурбонаддувом BorgWarner R2S — от французского концерна PSA. Оба они оснащены функцией «старт-стоп», а система динамической стабилизации имеет три асфальтовых («Авто», «Спорт», «Эко») и три внедорожных («Песок», «Снег», «Грязь») режима. Такой развитой вспомогательной электроникой обычно могут похвастать лишь автомобили самой высокой ценовой категории. Причём каждый режим очень наглядно отображается на большом дисплее по центру приборной панели, а сама панель при этом меняет цвет, так что ошибиться трудно.

Компактный, нефиксируемый селектор АКПП напоминает Audi, и привыкнуть к нему легко. К тому же он не занимает много места на центральном тоннеле, оставляя больше пространства для подстаканников. В торпедо и центральном подлокотнике «Хавейла» вместительные бардачки, несколько 12V розеток и портов USB. Дизайн немного напоминает дореформенный TLC 200 — та же монументальная консоль с отделкой под дерево и алюминий, внушительный монитор. Двери с мягкой обивкой, качественный пластик, дополнительные рукоятки не только в потолке, но и на стойках. А также подсветка порогов, зоны выхода, три варианта атмосферной подсветки салона, электрозеркала с подогревом, стеклоподъёмники с автоматическим режимом на подъём и опускание, широкий люк в крыше. Все сиденья обтянуты кожей наппа. Мультифункциональный руль с подогревом, круиз-контроль, спереди — две зоны климат-контроля, сзади — ещё одна с собственным монитором и пультом управления. Haval H9 поставляется к нам с семиместным салоном, и если подвинуть вперёд средний ряд, то поездку на галёрке легко перенесут не только подростки. Кстати, на третьем ряду есть потолочные воздуховоды системы обдува и 220V розетка. В семиместном варианте места для багажа остаётся не так уж много, зато при сложенных креслах третьего ряда объём багажного отсека целых 747 л, а если убрать и второй ряд, его ёмкость увеличивается до 1 457 л — хоть шкаф грузи, хоть холодильник.





Haval H9 продаётся только с семиместным салоном.

На втором ряду просторно, а если немного подвинуть кресла вперёд,

то сидеть можно и на галёрке



На ходу поражает непривычная тишина в салоне — такой хорошей шумоизоляции никак не ожидаешь от китайского автомобиля, причём дизельный двигатель ничуть не громче бензинового, да и уровень вибраций одинаково низкий. Расход топлива по данным маршрутного компьютера на бензиновом H9 — около 14,7 л в смешанном режиме, на дизеле — не больше 12. И это с учётом пятничных пробок! Haval отлично держит курс, не страдая корабельной раскачкой на продольных асфальтовых волнах, и у него на удивление чувствительный руль. Правда, резкие манёвры сопровождаются ощутимыми поперечными кренами, но это не такая уж высокая плата за мягкую, непробиваемую подвеску с огромными ходами. «Хавейл» прекрасно отрабатывает даже очень большие неровности, и пробег по разбитому грейдеру со скоростью 70–80 км/ч не вытрясет из пассажиров душу. Ход подвески настолько велик, что Н9 скорее упрётся в грунт нижней частью бампера, чем оторвёт колесо от земли. Я сравнивал этот параметр с TLC Prado — японец вывешивается раньше. Так что рельеф для Haval не проблема, тем более что система помощи при спуске и подъёме вместе с блокировкой заднего дифференциала входит в стоимость автомобиля, и доплачивать за них отдельно не надо.

На бездорожье, как и на трассе, H9 практически не уступает именитым конкурентам, а его проходимость по нынешним меркам даже избыточна. Но мысль о том, что у Haval действительно есть всё, чтобы по праву считаться настоящим современным внедорожником, несомненно, будет греть душу владельца. А вот привыкнуть к тому, что китайский автомобиль, пусть и самый качественный, стоит довольно дорого, немного сложнее. Впрочем, совсем скоро положение может измениться, ведь сейчас «Хавейлы» возят из Китая, но в индустриальном парке «Узловая» под Тулой уже построен новый завод компании проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год и локализацией до 50%. Запуск намечен на первый квартал 2019-го. Так вот Haval H9 и новейший кроссовер Haval F7 будут первыми моделями, которые встанут на его конвейер, а значит можно ожидать и новой ценовой политики, и расширения гаммы комплектаций внедорожника.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ HAVAL H9 (В СКОБКАХ — С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)

Длина/ширина/высота: 4 856/1 926/1 900 мм

Разгон до 100 км/ч: 12,2 сек

Максимальная скорость: 185 км/ч

Цена, от: 2 489 900 ₽

Колёсная база:2 800 мм

Колея пер./задн: 1 610/1 610 мм

Объём багажника: 747/1 457 л

Снаряжённая масса: 2 325 кг (2 405 кг)

Полная масса: 2 850 кг (2 950 кг)

Трансмиссия: 8 АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый турбо R4 (Дизельный, битурбо R4)

Объём двигателя: 1 967 см3 (1 996 см3)

Мощность: 245 л. с. при 5 500 об/мин (190 л.с. при 4 000 об/мин)

Крут. момент: 350@1 800–4 500 Нм@об/мин (420@400–2 400 Нм@об/мин)

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Зависимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 265/60 R18





ГЕОМЕТРИЯ

Угол въезда: 28°

Угол съезда: 28°

Угол рампы: 23°

Дорожный просвет: 206 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Haval H9 — внедорожник классической рамной конструкции. Двигатели — двухлитровые, четырёхцилиндровые, турбированные, установлены продольно. Дизельный — мощностью 190 л. с., бензиновый — 245 л. с. Привод полный, с подключением передних колёс через многодисковую муфту на повышенной передаче. Двухступенчатая раздаточная коробка с передаточным отношением 2,48 на пониженной передаче. Передняя подвеска — независимая на поперечных рычагах, задняя — зависимая пружинная. Задний дифференциал с принудительной блокировкой.

Текст Алексей Григорьев

Фотографии Максим Кузнецов



