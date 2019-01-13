Интервью Ян Хайцеэр. Поклонник красоты и простоты

Яну Хайцеэру есть что рассказать. Ведь он стоял у истоков внедорожного движения, создавал первый отечественный Land Rover Клуб, а сегодня является вице-президентом Национального автомобильного союза и управляющим партнёром ARB Россия… Но наш разговор, как это часто бывает, пошёл совсем в другую сторону: «Можешь спрашивать, о чём угодно, но все мои мысли сейчас о Марокко», — сказал он. Поэтому и начали мы с путешествия в Северную Африку

Если я не ошибаюсь, ты уже раз пять ездил в Марокко. Там, конечно, семь климатических поясов и потрясающая кухня, но неужели не надоело?

Последнее путешествие оказалось уж очень непростым, и мы попали во все возможные неприятности. Ну, например, когда мы пробирались с севера на юг, в Сахару, дорога шла через перевал. Сначала полил дождь, затем потоки воды превратились в сель. Мы быстро развернулись и едва успели выскочить (правда, пришлось окунуться в несколько опасных бродов). Буквально через пять минут ловушка захлопнулась. Кому не повезло, оказался заперт на три дня без движения. Затем вдруг повалил снег. В Африке! Попутные машины сваливались в кювет и дорогу закрыли. На запасном маршруте на высоте 2 250 метров нас встретил шквальный ветер, сверху летели огромные камни… Местные бросили машины и ждали, пока всё закончится, но мы прошли. Люди подобрались крепкие, выдержали.

А почему именно Марокко?

На мой взгляд, это самая сочная и самая колоритная африканская страна. Она живёт не для туристов, а сама по себе. Там в сельской местности фактически первобытно-общинный строй…

И что тебя так восхищает?

Аборигены – самодостаточные, им ничего не нужно. По сравнению с ними мы живём в развращённом мире. У них, например, нет телевизора, и он им не нужен. Одеваются в национальные одежды, потому что так удобно, а не из-за моды. Конечно, не вся страна такая, но значительная её часть. Живут, словно бы их законсервировали несколько сотен лет назад. Особенно берберы. Их жилища могут находиться просто в горе, в пещерах, занавешенных шерстяными одеялами.

Тебя всё ещё привлекает подобная эстетика?

Мне нравится изучать мир. Смотреть, как устраиваются люди, что растёт вокруг, какие у них дороги и города. Люблю глубокое погружение и не понимаю, как можно покупать туры all inclusive в Турцию.

Ты действительно считаешь, что наша, условно, европейская цивилизация порочна?

Смотря что иметь в виду. К примеру, «Макдоналдс» – это цивилизация?

Определённо!

Так вот, я придумал термин «макдонализация мозга». Почему человек заходит именно в «Макдоналдс», даже когда есть выбор? Потому что он точно знает, какой вкус и за какое время ему подадут. Не надо думать! Вот и наша цивилизация принимает форму «Макдоналдса» – она отключает мозг.

Мне всегда казалось, что человек сам включает и выключает мозг. И я, например, понимаю любителей «Макдоналдса», хотя сам вегетарианец…

Один человек может заставить работать свой мозг, а другой нет. Думаю, чем меньше в жизни трудностей, тем ничтожнее вероятность, что мозг заработает. Это проявляется во всём. Даже в том, какую музыку ты слушаешь. Наслаждаться джазом или классикой без мыслительного процесса нельзя.







Но ведь твои любимые берберы не ходят в консерваторию. Им-то как раз понравился бы «Ласковый май».

В Марокко, кстати, слушают какой-то кислотный джаз. Они вообще живут особенно. Это заметно даже по кухне – самобытной и интересной. Там приготовят то, что не попробовать ни в каком другом месте. При этом в целом быт довольно простой, и это тоже восхищает.

Любители «Макдоналдса» тоже довольно просты. Чем они хуже? Для тебя они люди второго сорта, а берберы – первого?

Нет, дело не в этом. Берберы смотрят на нашу цивилизацию, на наши машины, и они совершенно этого не хотят… У них весьма скромные условия для жизни, но они не желают переходить на следующую ступень цивилизации.

То есть африканский абориген для тебя как красивая вещь за стеклом?

В некотором роде. Но я бы не сказал, что еду в путешествие исключительно ради этого. Гораздо больше времени я трачу на созерцание природы и особенно неба. Кроме как в пустыне звёздное небо нигде по-настоящему не увидишь. Это потрясающие ощущения! Видно каждую звезду! Млечный путь просматривается идеально. Второй по важности объект – солнце, и где бы я не находился, всегда встречаю закаты и рассветы.

В России тоже?

Да, моё любимое место – Нилова пустынь на Селигере. Я облюбовал один пригорок, мне кажется, там какой-то особый микроклимат. Я не особо религиозен, но иного слова, кроме как намоленное место, подобрать не могу. Сидишь – и ощущение, что над землёй приподнимаешься…

А какие ещё места тебя привлекают?

Камчатка. Но, к сожалению, это очень дорого, и туда скорее пешком или на вертолёте, но не на автомобиле. Вообще, Камчатка больше для охотников, поэтому вместо Камчатки я отправляюсь в Исландию.

Там вроде с асфальта не съехать, штрафуют?

Потому что следы от шин вызывают эрозию и образуются овраги. Но там есть много грунтовок.

Я был однажды в Исландии зимой на презентации Land Rover Discovery. Почти сразу началась пурга, и мы вынуждены были пережидать в кафе. Когда пурга закончилась, было уже темно, и мы вернулись в гостиницу. Не понимаю, что там можно делать зимой…

Чтобы путешествие получилось, надо ехать в Исландию в середине августа. Вода к этому времени опускается, и почти все броды проходимы. Можно попасть на действующий вулкан – все видовые точки доступны. И, кстати, даже в самой непролазной глуши стоят биотуалеты.

Сколько стоит такое удовольствие?

Аренда Тoyota Prado – 350 евро в день. Гостиница с одной звездой – 200 евро. Причём бронировать надо за полгода, иначе может не быть свободных мест.

Если говорить о красоте, то больше других я запомнил две точки. В Калужской области есть смотровая площадка на болоте, а в Архангельской – видовая терраса с выходом на реку. Просто трясина и река, больше ничего. Однако там можно сидеть часами…

Наша природа действительно особая, и ей можно наслаждаться бесконечно. У каждого из нас есть так называемый голод красоты. Я его чувствую – ныть что-то внутри начинает… Правда со временем ощущения притупляются, и нужны новые впечатления. Надоедает каждый день смотреть на одно и то же.

Один американец целый год ежедневно делал фото своей улицы — 365 картинок, и все разные. Я нарисовал пару десятков видов из окна квартиры, и тоже не было похожих… Но об этом можно рассуждать вечно, и мы не успеем поговорить о твоей общественной деятельности. А ведь во многом благодаря тебе в законе об ОСАГО есть положения о натуральных выплатах, удалённости от сервиса в 50 км и новых, а не б/у, запчастях. К тому же ты продолжаешь заниматься Техрегламентом.

Наш Национальный автомобильный союз борется за изменение Технического регламента и защищает людей, которым отказывают в регистрации подготовленных автомобилей.







Когда будет решена проблема с регламентом?

По ощущениям, она бесконечна. Но если три года назад был тёмный лес, то сегодня стало немного проще. Мы поняли, как вносить поправки, и занимаемся этим ежедневно. Уже есть 12 поправок. Приняты, правда, пока не все – процесс небыстрый. Этим ведь Евразийская комиссия занимается, межгосударственный орган ЕАЭС. С ГАИ традиционно воюем, а с НАМИ пытаемся работать. Например, проблему газобалонного оборудования решили окончательно и сейчас делаем всё, чтобы узаконить дополнительный свет. Его ведь в регламенте вообще нет.

А что сложнее всего?

Добиваться исполнения закона. ГАИ не хочет признавать официальные сертификаты на легальные бампера, лебёдки, пороги… Ссылаются на то, что много поддельных. У нас ведь проще запретить, чем разбираться.

А много поддельных?

Подделок – 50–60 %. Например, пружины Old Man Emu вы можете купить в два раза дешевле, чем у ARB. Люди берут, а потом видят диаметр и число витков и понимают – фейк. Компанию Khann подделывают направо и налево и в Китае, и в России…

ГАИ не хочет возиться с сертификатами повсеместно или есть положительные примеры?

Есть вполне адекватные инспекторы. Например, в Якутии, на Дальнем Востоке… Они запрашивают: «Ваш бампер?» Отвечаем: «Да, наш». И регистрируют. Может, потому что в этих регионах плохо с дорогами и ГАИ в курсе всех офф-роудных нюансов.

Как ты смотришь на будущее индустрии?

Мировые тенденции говорят, что люди продолжают путешествовать и готовить для этого автомобили. Индустрия внедорожного тюнинга развивается. Например, появляются бампера из композитных материалов (прессованный полиэтилен), пошли продажи гидравлических домкратов вместо хай-джеков… В мире продажи того же ARB растут везде – и в Европе, и в Австралии, и в США. Россия существует не в вакууме, поэтому мой прогноз скорее оптимистичный.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Никита Тимофеев



