Как и в чём перевозить лыжи и как правильно упаковывать ботинки

Сезон зимних видов спорта открыт! И если вы отправляетесь на машине на горнолыжный курорт, будь то Доломитовые Альпы или подмосковное Степаново, вам не обойтись без соответствующей автоэкипировки. Сегодня мы расскажем, как и чём нужно перевозить лыжи, как упаковывать ботинки и что непременно должно быть в салоне

1. БОКС

от 500 до 1 500 €



Вариант креплений на крыше решит вопрос перевозки лыж, но если вы путешествуете большой компанией, а чаще всего так и бывает, и везёте пять-шесть пар лыжных ботинок, то они занимают половину багажника. Возможно, в этом случае вам стоит установить на крышу специальный бокс, который в принципе пригодится и для других сезонов. В него поместятся до четырёх пар горных лыж (есть и более вместительные, всё зависит от модели) или два-три сноуборда с ботинками. Выбирайте вариант длиной не менее двух метров. Много удобных и вместительных решений есть у уже упоминавшегося бренда Thule.





2. КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШУ

€ 250



Возможно, самый модный рюкзак этой осени — знаменитый Fjällräven Kånken из коллаборации с Acne Studios. Всё, что вы любите в Kånken — кожаные ручки, фирменный прямоугольный силуэт, боковые карманы плюс незабываемая рыже-синяя камуфляжная расцветка (спасибо, Acne).





3. ЧЕХЛЫ ДЛЯ ЛЫЖ И СУМКИ ДЛЯ БОТИНОК

от 1 000 до 10 000 ₽





Даже если лыжи надёжно закреплены на крыше и не теснят пассажиров в салоне, вам может пригодиться чехол для их переноски. Такие есть в любом спортивном магазине, и выбирать их нужно, ориентируясь на размеры лыж и требования к практичности. Например, известный австрийский лыжный бренд Fisher выпускает коллекции чехлов и сумок для ботинок в той же цветовой гамме, что и основное снаряжение. И если вы покупаете лыжи этой марки, не забудьте взять к ним в комплект чехол и сумку.





4. ТЕРМОКРУЖКИ

от 10 до 40 $





Незаменимый аксессуар как для горных склонов, так и для длительных автомобильных поездок. Здесь опять же огромный простор для манёвра и выбора, но мы можем порекомендовать американскую компанию Contigo, уделяющую большое внимание качеству и дизайну. Все кружки сделаны из нержавеющей стали, есть множество цветов и оттенков (можно подобрать экземпляр под цвет машины). Они сохраняют температуру напитка до пяти часов и предохраняют его от проливания с помощью специальной системы блокировки.

Текст Максим Иванов



