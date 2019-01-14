Незримый мост: как пересечь Мессинский пролив

Сцилла с этого боку была, с другого Харибда,

Страх наводя, поглощала солёную воду морскую… Гомер. Одиссея. Песнь 12-я

МАРШРУТ

ИТАЛИЯ

Калабрия — Сицилия

Со времён Гомера морской путь с Апеннинского полуострова на Сицилию не слишком изменился. Разве что вместо галер теперь огромные паромы. Но Сцилла и Харибда, похоже, до сих пор не позволяют итальянцам возвести мост через Мессинский пролив… Мы расскажем, как добраться на машине на Сицилию и почему многострадальный мост всё ещё не построен







МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Легенда гласит, что по обе стороны от Мессинского пролива, который Одиссей проплывал, возвращаясь от царевны Навсикаи в Итаку, обитали страшное чудовище Сцилла и незримая богиня Харибда, поглощающая и извергающая воду. Сегодня город Шилла в Калабрии — предполагаемое место обитания монстра — милый туристический город, а Харибда, вероятно, превратилась в сильное течение ближе к маяку на северо-востоке острова. Сицилия — единственное место в Европе, которое можно назвать историко-географическим уникумом. Тут и непредсказуемый ход истории с завоеваниями острова арабами, греками, римлянами и норманнами, и уникальная природа, и местные жители, обладающие особым сицилийским самосознанием… Никакие слова не могут передать настроение острова, пока ты сам не окажешься на его земле. И если на самолёте долететь туда не проблема, то у путешественников на машине возникает немало вопросов. И первый из них — как добраться до Сицилии с материка?

Надо сказать, на деле всё проще, чем кажется. Огромные паромы курсируют между Калабрией (остановки Reggio Calabria Porto и Villa San Giovanni) и Сицилией (Messina Porto и Tremestieri) каждый день с 15-минутным промежутком. Стоимость поездки — около 35 евро с машиной и 5 евро без. Время в пути — около получаса, единственная проблема — погода зимой, когда некоторые остановки могут быть закрыты из-за сильных волн и течения. Самая удобная точка отправления из Сицилии — порт Мессины, а с материка — Вилла-Сан-Джованни.







ПРОШЛОЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО МОСТА

20 000 лет назад Мессинского пролива не существовало, а территория нынешней Сицилии была частью материка, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки. Со временем морской уровень повысился, образовав пролив, соединяющий Ионическое море с Тирренским. Ещё Вергилий упоминает сильное течение и ветер пролива, уносивший жизни моряков, а Плиний Старший даже описывал понтонные конструкции, которые позволяли римским войскам спокойно переходить по Мессинскому проливу в самом узком месте. Более или менее осмысленные проекты моста через Мессинский пролив появились в XIX веке, однако реализовать их не удалось из-за заоблачной стоимости и многочисленных сложностей при строительстве.

В начале XX века произошло ключевое событие в новейшей истории острова — 28 декабря 1908 года третий по величине город Мессина был почти полностью разрушен сильнейшим землетрясением. Погибло около 60 тысяч человек, а всего катастрофа унесла жизни более чем 200 000. Жертв могло быть и больше, если бы не корабли русского флота, находившиеся на учениях в порту города Аугуста. Наши моряки спасли тысячи жизней и этот подвиг местные жители помнят до сих пор. Начиная с 1960-х годов каждое новое итальянское правительство (а их было немало) обозначало проект строительства моста как приоритетный. Больше всего преуспел Сильвио Берлускони, который клялся заложить первый камень в его основание трижды — в 1994, 2005 и 2009 годах, но каждый раз что-то шло не так. Последнее громкое заявление принадлежит бывшему премьеру Маттео Ренци, в 2015 году объявившему о скором начале строительства, правда, с небольшой оговоркой, что нужно уладить все прочие проблемы Сицилии и Калабрии.





PRO ET CONTRA

В населённых пунктах вокруг озера Ганцирри (это как раз то место, где должна стоять опора моста) местные жители до сих живут в одноэтажных бараках, которые более 70 лет назад им предоставило правительство. Селевые потоки, размывающие дороги и города, проблемы с пресной водой и угроза землетрясений только усугубляют картину. По предварительным расчётам, чтобы привести в порядок эту часть острова, нужно около 300 миллионов евро, что гораздо меньше, чем 5 миллиардов на мост. Не стоит списывать со счетов и злополучную мафию — в Италии она выигрывает всегда. Правительство начнёт строительство моста? Прекрасно, мафия имеет фактическую монополию на цементные, кирпичные заводы и строительную отрасль в целом. Оставят всё как есть? Тоже хорошо, ведь всем понятно, кто на самом деле контролирует паромные компании.







Впрочем, дело не только в мафии. В прошлом году в газете Repubblica вышла статья с заголовком «Моста нет, но он стоит нам 1,5 миллиона в год». Речь в ней идёт об организации Stretto di Messina, которая с 1981 года занимается всем, что связано со строительством моста. По предварительным подсчётам, несуществующий мост с 1981 по 2013 год обошёлся итальянцам в 312 миллионов евро. Этих денег вполне хватило бы на обустройство всей северо-восточной части Сицилии. Сторонники строительства считают мост чуть ли не единственным спасением для экономики острова. Ведь он в разы увеличит товарооборот и даст новый толчок для развития туризма. С архитектурной точки зрения это будет самый длинный висячий мост в мире — 3 300 метров.

В этом году о злополучном мосте заговорили вновь. На этот раз первый камень обещают заложить уже через пять лет. В план входит также создание новых дорог и сопутствующей инфраструктуры. Другой оптимистичный и, пожалуй, самый интересный проект — создание автомобильных и железнодорожных туннелей под проливом. Он обойдётся в ту же сумму, что и мост, но не испортит пейзаж, который чрезвычайно важен для местных жителей. Какие заявления ждут нас в следующем году — загадка. А пока понятно, что не Сцилла, не Харибда отдавать Мессинский пролив без боя не собираются.

Текст Дмитрий Лысенков



