Краби. Таиланд

Краби (Krabi) — провинция на юге Таиланда, известная красивейшими известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. Она включает в себя материковую часть и огромное количество небольших островов, напоминающих торчащие из моря валуны. Самые популярные — Пхи-Пхи с заливом Майя Бэй, Ланта и Хонг, а также небольшие национальные парки на островах Пода и Туп, соединённых песчаной косой с островом Чикен. Само слово «краби» (ударение на первый слог) означает «меч» и, вопреки широко распространённому заблуждению, не имеет никакого отношения к крабам, несмотря на обилие этих ракообразных на побережье

Дорога из Бангкока

780 км

Количество человек

2 участника

Способ передвижения

Toyota Fortuner



Острова Хонг

Название острова Хонг в переводе с тайского означает «комната». По сути это часть океана, со всех сторон огороженная горами, с довольно узким коридором-входом. Здесь нет ни исторических, ни культурных достопримечательностей, зато есть белоснежный пляж Пелай длиной всего 400 метров. Утопающий в тропической зелени Хонг похож на огромный изумруд, всплывший на поверхность морской глади, а горы со всех сторон надёжно укрывают этот девственный уголок природы



Изумрудное озеро

Изумрудное озеро находится на самой границе с провинцией Транг. Своё название оно получило из-за цвета воды — яркий, насыщенный изумрудный оттенок радует глаз даже в пасмурную погоду. При этом цвет может меняться в зависимости от освещения и времени суток (от бледно-голубого до ярко-изумрудного)



Голубое озеро в парке Кхао Пра Банг Кхрам

Голубое озеро с ярко-голубой водой, расположено в парке Кхао Пра Банг Кхрам и окружено мангровыми зарослями. Вода в нём содержит большое количество минералов. Купаться категорически запрещено

Восход солнца в известняковых горах между поселками Ао Нанг и Клонг Муанг в провинции Краби. Таких гор нет, пожалуй, нигде на планете. В основном они состоят из скелетов морских организмов — моллюсков, ракушек и т. д. Их как бы вытолкнули из-под земли тектонические процессы. Здесь есть отрезок берега из ракушечника, которому около 73 млн лет (внешне похоже на обычный ломаный асфальт, но за возможность на это посмотреть берут 400 бат/800 руб.)

Текст Арсений Крылов