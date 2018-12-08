Land Rover Defender вернется в культовом трехдверном кузове

Компания Land Rover не слишком заботилась о сохранении в тайне числа модификаций нового поколения Defender – их будет не менее пяти. Получено визуальное подтверждение тому, что британцы не стали отказываться от культового трехдверного варианта по имени Defender 90.

Тестовый образец нового поколения Land Rover Defender в трехдверном исполнении попался на глаза фотошпионам. Внедорожник в целом сохранит свою угловатую форму, но здесь нужно понимать, что перед нами так называемый «мул», собранный из самых разных кузовных панелей, чтобы сбить с толку наблюдателей.

Соответственно, серийная версия внедорожника может получить совершенно иной экстерьер. Однако, и трех- и пятидверная модификации «Дефендера» (фотографии пятидверки были опубликованы чуть ранее) выглядят выполненными в едином стиле.

Что касается технических подробностей, то их пока мало, и основным новшеством для внедорожника пока считается полностью независимая подвеска вместо прежних мостов. Лишится культовый «Дефендер» и традиционной рамы, получив взамен алюминиевую платформу по образцу коллег по марке. Повышенный уровень способностей вне асфальта производитель собирается обеспечивать при помощи ассистирующих электронных систем.

Что касается моторной гаммы, то в нее будут включены как разноплановые гибридные силовые установки, так и современные четырех- и шестицилиндровые моторы из семейства Ingenium, работать которым предстоит с системой полного привода и автоматической КПП. При этом уже известно, что восьмицилиндровые двигатели внедорожнику «не светят» ни под каким видом.

О дате выхода внедорожника на рынок британцы пока не говорят, но слухи в массе своей утверждают, что новое поколение Land Rover Defender начнет продаваться как автомобиль 2020 модельного года. Соответственно, можно ожидать, что публичный дебют новинки состоится уже в следующем году.