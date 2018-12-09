В России появилась доступная версия кроссовера Renault Koleos

Компания Renault расширила линейку модификаций «Колеоса» за счет новой базовой версии. Причем, базовой — не означает, бедной, поскольку необходимый минимум оснащения в таком кроссовере уже имеется.

У кроссовера Renault Koleos появилась новая «входящая» модификация под названием Koleos Comfort, прием заказов на которую уже открылся у официальных дилеров марки. Такой автомобиль оснащен бензиновым мотором 2,0 л мощностью 144 л.с., который сочетается с вариатором СVT X-Tronic и полным приводом. Цена начального «Колеоса» составляет 1 699 000 рублей, живые машины появятся в шоурумах в начале 2019 года.

В списке стандартного оборудования Renault Koleos Comfort присутствуют подогрев передних сидений, двузонный климат-контроль, круиз-контроль, галогеновые фары, противотуманки и датчики дождя и света. Сюда же входит мультимедийная система R-Link 2 с 7-дюймовым тачскрином и 8 динамиками.



Дооснастить кроссовер рейлингами на крышу и парковочными датчиками можно за 19 990 рублей, в такую же сумму обойдется доплата за металлик. Кстати, палитра «Колеоса» дополнилась новым фиолетовым цветом. А вот подогрева руля и лобового стекла у версии Comfort, в отличие от других модификаций, не будет даже за доплату.



Комплектации верхнего уровня остались прежними — это Executive и Premium. Более мощный Renault Koleos с двигателем 2,5 л на 171 л.с. предлагается только в топе и стоит от 2 139 000 рублей. Аналогичная ситуация и с дизелем 2,0 л DCI на 170 л.с., который обойдется минимум в 2 299 000 рублей. Напомним, что Renault Koleos построен на одной платформе с Nissan X-Trail и делит с японцем почти всю агрегатную базу.