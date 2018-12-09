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Видео   9 декабря 2018   

УАЗ Хантер-Крузер 100

Снаружи этот УАЗ «Хантер» от стандартного отличают лишь широкие колёса, но внутри… Двигатель, трансмиссия, подвеска от Toyota LC 100. Под капотом тойотовский 2UZFE на 228 л.с.и 500 Нм. Динамика лёгкого УАЗа – лучше, чем у донора агрегатов! Смотрите, этот воплощённый в металле российско-японский гибрид по-настоящему завораживает



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