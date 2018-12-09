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Видео   9 декабря 2018   

Семиместный Land Rover Discovery, как лучший семейный полноприводный автомобиль

По европейским канонам Land Rover Discovery пятого поколения – полноразмерный внедорожник. При этом выглядит он очень элегантно, являясь тем самым балансом брутальности и изящества, массы и мощности, управляемости и проходимости



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