Как устроены лебёдки серии LX

Сундучок с секретом

С виду все лебёдки похожи, вся разница – в деталях. А потому, чтобы увидеть, чем отличается новинка российского рынка квадроциклетных лебёдок 4Revo LX3500 от множества аналогов, её придётся разобрать. Что мы и сделали, чтобы показать это вам.

Квадроциклетные лебёдки серии LX сделаны по российскому заказу на том же заводе, что и автомобильные 4Revo TRX, которые мы уже разбирали и испытывали. Поэтому общее качество изготовления и всё, что материальным образом воплощает культуру производства, у них очень похоже. Но конструкция совершенно разная. Впрочем, это понятно: иное предназначение диктует иные решения.

Сматываем трос с барабана и замеряем длину. 14 метров – как и было заявлено. Самсинтетический материал такой же, как и у старших лебёдок. Он мягок и не махрится, если пытаться его специально размочалить. Крепление к барабану тутпочти такое же, как у TRX, но без металлической обжимки на конце троса. Хвост просто пропущен сквозь хордовое отверстие в барабане и прижат винтом, уходящим заподлицо с поверхностью намотки и врезающимся в слои троса: достаточно надёжный и самый лучший, с точки зрения полевого ремонта, вариант. В случае замены можно в равной степени легко установить любой трос подходящей толщины, будь то синтетика или сталь.

Адресованная квадроциклистам маленькая и лёгкая LX3500построена по законам своего жанра: короткий барабан, мотор на постоянных магнитах с силовыми контактами друг напротив друга, небольшой редуктор с пластиковой поворотной крышкой переключателя свободной размотки в торце.Аккуратно собрана, хорошо покрашена, вся силовая электрика выглядит очень добротно, элементы управления аккуратны и приятны на ощупь… Одним словом,конструкция традиционна, а исполнение вызывает доверие.





















































Раскручиваем две трубчатые стяжки – и лебёдка легко разделяется на мотор, барабан и редуктор. Сами стяжки неожиданно тяжелы, что радует: в погоне за снижением массы и цены производитель не пошёл на снижение прочности ответственных элементов. На опорных поверхностях барабана обилие смазки. После разбора автомобильной 4Revo это уже ожидаемо. Куда интереснее, что отверстия для барабана в редукторе и моторе здесь тоже защищены резиновыми сальниками. Для недорогих ATV-лебёдок это редкий случай. Атеперь готовьтесь удивиться по-настоящему: барабан у LX3500 крутится в металлических втулках скольжения! Даже у старшей серии 4Revo и множества уважаемых изделий других куда более именитых брендов стоят пластмассовые втулки. Так что это действительно круто.

Вывинчиваем два длинных болта, уплотнённых резиновыми колечками и снимаем крышку мотора.Она тоже уплотнена круглой резиновой прокладкой, которая добавляет уверенности в стойкости электродвигателя к неблагоприятным внешним воздействиям. Вместе с крышкой снимается щёточный узел, устроенный просто и надёжно. Медно-графитовые щётки с толстыми и мягкими проводами, крепко припаянными к контактным болтам,легко ходят в направляющих из скользкого жёсткого пластика, не подверженного коррозии. Весь узел держится на двух винтах и при необходимости легко снимается вместе с силовыми контактами. По центру крышки запрессована втулка скольжения для заднего торца вала ротора, при сборке тщательно промазанная консистентной смазкой. Другой конец роторного вала вращается внутри тормозного механизма,прикрученного к опорной стойке мотора со стороны барабана. Тормоз тут самой простой пружинной конструкции, но выглядит крепко, а его резьбовой крепёж посажен на клей.

При этом сам ротор радует толщиной медных жил и своей величиной. При диаметре 60 мм его длина по обмоткам 84 мм. Статор же состоит из четырех постоянных магнитов, вклеенных в корпус, и занимающих при собственной длине 70 мм почти всю окружность, за исключением места под стяжные болты мотора и минимально необходимых технологических зазоров.

Теперь время разбирать планетарный редуктор. Его литой алюминиевый корпус состоит из трёх частей, средняя из которых одновременно служит ещё общей коронной шестернёй. Остальные шестерни в редукторе стальные. Все рабочие поверхности ровны и аккуратно обработаны, смазки в избытке, всё что должно вращаться – вращается очень легкои плавно, а люфты минимальны.

К центральной части с двух сторон прикручиваются опорная стойка и крышка с переключателем свободной размотки. Оба стыка, разумеется, собраны на прокладках. Переключатель,как и у ATV-лебёдок Comeup устроен по принципу автомобильного колёсного хаба. Поворотом крышки задействуется толкатель,который выводит главный вал из зацепления с шестернями редуктора. При обратномповороте крышки ось заходит на место под действием возвратной пружины. Просто иудобно.

Итак,всё разобрано и отснято. Как и в случае с TRX, производители правильно поняли задачу – и получилась очень добротная, простая в обслуживании и ремонте квадроциклетная лебёдка. Без вычурных инженерных решений, но с достаточным запасом прочности и защитой отводы и грязи. То, что и требуется на просторах нашего необъятного офф-роуда. Лебёдка грамотно сконструирована, честно укомплектована и качественно собрана. А значит,её можно без опасений рекомендовать всем квадроциклистам, кто ищет неприхотливый рабочий инструмент, чтобы оставаться с бездорожьем один на один.



